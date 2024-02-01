Video Yaşam İstanbul’da “Tarihi Eser” operasyonu! Dedektörle yakalandılar | Video
İstanbul’da “Tarihi Eser” operasyonu! Dedektörle yakalandılar | Video

İstanbul’da “Tarihi Eser” operasyonu! Dedektörle yakalandılar | Video

01.02.2024 | 11:03

İstanbul’da düzenlenen operasyonda çok sayıda tarihi eser ve tarihi eser bulmak için kullanılan bir dedektör ele geçirildi.

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İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; İstanbul merkezli 7 ilde "Tarihi Eser" operasyonu düzenledi. 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda bin 313 sikke, farklı form ve biçimlere sahip taştan yapılmış 93 adet keski ve delgi aletleri, çeşitli form ve ebatlarda 39 metal obje, sekiz yüzük, beş ok ucu, bir ahşap tavan göbeği ve tarihi eser bulmak için kullanılan bir dedektör ele geçirildi.
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