Video Yaşam İstanbul'da tek teker giderken kaza yapan motosiklet sürücüsüne çevrede şok tepki!

İstanbul'da tek teker giderken kaza yapan motosiklet sürücüsüne çevrede şok tepki!

İstanbul'da tek teker giderken kaza yapan motosiklet sürücüsüne çevrede şok tepki!
16.08.2021 | 09:23

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İstanbul Sultangazi'de asker konvoyundaki motosikletli tek tekerlek üzerinde giderek, direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra düştü. O anlara şahit olanlar, motosikletliye tepki göstererek Süper oldu dedi.

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Görüntüler, Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda dün akşam kaydedildi. Asker uğurlama konvoyunda bir araya gelenler yolu kesti. Daha sonra konvoy ilerlemeye başladı. Konvoyun önünde bulunan motosikletli tek tekerlek üzerinde giderek şovu daha da abartmak istedi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden, motosikletli arkasındaki kız arkadaşıyla düştü. Bulvardaki sözde eğlenceyi kaldırımda takip edenler, yaşananlara tepki gösterip, süper oldu dedi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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