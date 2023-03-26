Video Yaşam İstanbul’da tekel bayii soygunu kamerada | Video
İstanbul’da tekel bayii soygunu kamerada | Video

İstanbul’da tekel bayii soygunu kamerada | Video

26.03.2023 | 12:23

Kağıthane’de gece saatlerinde kepengini açtıkları bir tekel bayine giren maskeli iki hırsız, dakikalar içerisinde yaklaşık 60 bin lira değerinde sigara ve alkol çaldı. Hırsızlar anları kameralara yansırken işyeri çalışanı, “Alarm devreye girince daha fazla zarar veremeden kaçmışlar” dedi.

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Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'nde geçtiğimiz aylarda meydana gelen olayda, iki hırsız kepengini açtıkları tekel bayine girdi. Şahıslar alarmın kablosunu çıkarttıktan sonra içeridekilerin çalmaya başladı. Dakikalar içerisinde bayiden yaklaşık 60 bin lira değerinde sigara ve alkol alan hırsızlar, alarmın devreye girip çalmasıyla birlikte daha fazla bir şey çalamadan apar topar kaçtı. Soygun anları ise kameralara yansıdı.

"50-60 BİN TUTARINDA BİR ZARAR MEVCUT"
Olayla ilgili konuşan işyeri çalışanı "Saat gece 02.00 sıralarında dükkanı kapattık. Kapattıktan 15 dakika sonra iş yerinin sahibi bizi arayarak 'dükkanda birileri var oraya gidin ben polise haber verdim' dedi. Biz geldiğimizde hırsızların yüzlerinde maske ellerinde eldiven vardı yüzleri hiçbir şekilde görünmüyordu. 4-5 dakika içerisinde sigaraları ve alkollü içecekleri götürmüşler. 50-60 bin tutarında bir zarar mevcut. Daha sonra hırsızlar alarmı susturmak için dışarıda duran kabloyu çıkartıyorlar. İçerideki alarmı da susturmaya çalışmışlar ama oradaki alarmı bulamamışlar. Alarm aktif olunca panik haline girmişler. Alarm aktif olmasaydı dükkanı daha fazla zarara uğratırlardı. Ondan sonra dışarıda bir kişi siyah bir araba ile bekliyor. İçerideki diğer kişi sigara ve alkollü içecekleri alıyor biri de kepengin önünde dışarıyı kolluyor gelen giden var mı diye kontrol ediyor. Daha sonra içerdeki eşyaları siyah arabaya koyup kaçıyorlar" ifadelerini kullandı.

POLİS HIRSIZLARI YAKALADI
Olayın ardından alarmın çalması üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak içeride inceleme yaptı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis zanlıları kısa sürede gözaltına aldı.

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