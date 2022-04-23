Video Yaşam İstanbul'da tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga kamerada
İstanbul'da tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga kamerada

İstanbul'da tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga kamerada

23.04.2022 | 10:32

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul’da tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga kamerada 01:17
İstanbul'da tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga kamerada 23.04.2022 | 10:32
Konya’da kaza: 2 ölü, 1 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler... 02:55
Konya'da kaza: 2 ölü, 1 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler... 23.04.2022 | 10:07
İstanbul Şişli’deki pazarda cep telefonu hırsızlığı kamerada 00:51
İstanbul Şişli'deki pazarda cep telefonu hırsızlığı kamerada 23.04.2022 | 10:05
Dünyanın en büyük bayrak figürlü balonu Kapadokya’da havalandı 06:06
Dünyanın en büyük bayrak figürlü balonu Kapadokya’da havalandı 23.04.2022 | 08:58
Bağdat Caddesi’nde feci kaza: İki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı 02:48
Bağdat Caddesi'nde feci kaza: İki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı 23.04.2022 | 08:58
Esra Erol’da 17 yaşındaki Hicran’ın mağdur olduğu ortaya çıkmıştı! 65 yaşındaki Yaşar Şahin Esra Erol sayesinde tutuklandı! | Video 39:07
Esra Erol’da 17 yaşındaki Hicran’ın mağdur olduğu ortaya çıkmıştı! 65 yaşındaki Yaşar Şahin Esra Erol sayesinde tutuklandı! | Video 22.04.2022 | 21:25
Hadise’nin çantayla karnını kamufle etmesi dikkat çekti! Ünlü şarkıcı Hadise hamile mi? | Video 00:21
Hadise’nin çantayla karnını kamufle etmesi dikkat çekti! Ünlü şarkıcı Hadise hamile mi? | Video 22.04.2022 | 20:03
Ata Demirer paylaşımıyla takipçilerini güldürdü! Ünlü komedyen Ata Demirer yaz sezonunu erken açtı: Üşümüyorum ki! | Video 00:20
Ata Demirer paylaşımıyla takipçilerini güldürdü! Ünlü komedyen Ata Demirer yaz sezonunu erken açtı: Üşümüyorum ki! | Video 22.04.2022 | 18:01
SON DAKİKA | İzmir’de Ece Melisa’yı sulu köfte mi öldürdü? Otopsi raporu açıklandı… | Video 03:19
SON DAKİKA | İzmir'de Ece Melisa’yı sulu köfte mi öldürdü? Otopsi raporu açıklandı… | Video 22.04.2022 | 17:42
Öğrenciler geri dönüşüm malzemelerinden yaptıkları nostaljik araçlarla yarıştı | Video 03:49
Öğrenciler geri dönüşüm malzemelerinden yaptıkları nostaljik araçlarla yarıştı | Video 22.04.2022 | 17:27
Trabzon’da boşanma aşamasında olduğu eşini çay bahçesinde katleden Azeri koca tutuklandı | Video 00:49
Trabzon'da boşanma aşamasında olduğu eşini çay bahçesinde katleden Azeri koca tutuklandı | Video 22.04.2022 | 15:54
Antalya’da gitar çalarken falezlerden düşüp ölen üniversite öğrencisinin cenazesi morgdan alındı | Video 03:45
Antalya'da gitar çalarken falezlerden düşüp ölen üniversite öğrencisinin cenazesi morgdan alındı | Video 22.04.2022 | 15:01
Sattığı arabanın parasını almaya giden şahsın vurulma anı kamerada | Video 02:11
Sattığı arabanın parasını almaya giden şahsın vurulma anı kamerada | Video 22.04.2022 | 14:57
Son yolculuk  karadan ve denizden! Hurda uçaklar böyle taşındı | Video 06:10
Son yolculuk  karadan ve denizden! Hurda uçaklar böyle taşındı | Video 22.04.2022 | 14:43
244 kaçak göçmen gözaltına alındı! Evlerini kiralayan 21 kişiye 285 bin lira ceza | Video 01:45
244 kaçak göçmen gözaltına alındı! Evlerini kiralayan 21 kişiye 285 bin lira ceza | Video 22.04.2022 | 14:51
Vicdansız sürücü, yerde yatan köpeğin üzerinden geçti! O anlar kamerada | Video 02:09
Vicdansız sürücü, yerde yatan köpeğin üzerinden geçti! O anlar kamerada | Video 22.04.2022 | 12:46
Kendini son anda dışarı attı, yanan evini görüntüledi | Video 03:46
Kendini son anda dışarı attı, yanan evini görüntüledi | Video 22.04.2022 | 14:28
Durakta, yolcuların cüzdan ve paralarını çalan 2 çocuk şüpheli yakalandı | Video 01:00
Durakta, yolcuların cüzdan ve paralarını çalan 2 çocuk şüpheli yakalandı | Video 22.04.2022 | 12:40
Kur’an’a adanmış 94 yıllık bir ömür. 76 yıl önce hafızlığını tamamlayan Cevat Oğuz, Kur’an-ı Kerim’i elinden düşürmüyor | Video 04:09
Kur'an'a adanmış 94 yıllık bir ömür. 76 yıl önce hafızlığını tamamlayan Cevat Oğuz, Kur'an-ı Kerim'i elinden düşürmüyor | Video 22.04.2022 | 14:27
Yoga eğitmeni Akif Manaf ve avukatından basın mensuplarına tehdit | Video 01:03
Yoga eğitmeni Akif Manaf ve avukatından basın mensuplarına tehdit | Video 22.04.2022 | 14:27

İstanbul Zeytinburnu’nda motosiklet ve otomobil sürücüsü arasında yol vermek kavgası çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Zeytinburnu'nda meydana geldi. İddiaya göre, motosiklet sürücüsü ve otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarafların arkadaşları da kavgaya dahil olmasıyla caddede trafik durdu. Tekme ve yumruklarla birbirlerine saldıran iki grup çevredekiler tarafından güçlükle ayrıldı. Kavga anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde, taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırarak hakaret ediyor. Çevredekilerin araya girmesiyle olay güç de olsa son buluyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA