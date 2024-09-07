İstanbul'da TEM Otoyolu’nda TIR'a çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
İstanbul Tem Otoyolu Başakşehir mevkiinde seyir halindeki motosiklet sürücüsü, arıza yapıp emniyet şeridinde duran TIR'a arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
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