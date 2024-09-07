Video Yaşam İstanbul'da TEM Otoyolu’nda TIR'a çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
İstanbul'da TEM Otoyolu’nda TIR'a çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İstanbul'da TEM Otoyolu’nda TIR'a çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

07.09.2024 | 08:10

İstanbul Tem Otoyolu Başakşehir mevkiinde seyir halindeki motosiklet sürücüsü, arıza yapıp emniyet şeridinde duran TIR'a arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, dün saat 22.30 sıralarında Tem Otoyolu İstanbul Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yol üzerinde arızalan tırın şoförü, aracı emniyet şeridine çekip güvenlik önlemi alarak yardım için beklemeye başladı. Bir süre sonra otoyolda süratli şekilde ilerleyen motosiklet sürücüsü Yavuz Selim Çiçek, TIR'ı fark edemeyerek arkasından çarpıp altına girdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Çiçek'i sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Çiçek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yavuz Selim Çiçek'in cenazesi Adli Tıp Morguna götürüldü. Kaza sonrası tır sürücüsü, polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul’da TEM Otoyolu’nda TIR’a çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti 00:45
İstanbul'da TEM Otoyolu’nda TIR'a çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti 07.09.2024 | 08:10
Bursa’da minibüsün dereye düştüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı 03:19
Bursa'da minibüsün dereye düştüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı 07.09.2024 | 08:10
Aksaray’da öfkeli kadın söylenti çıkartan adama böyle kurşun yağdırdı 01:45
Aksaray'da öfkeli kadın söylenti çıkartan adama böyle kurşun yağdırdı 07.09.2024 | 08:10
Hatay semalarındaki esrarengiz cisim kamerada! Geceyi gündüze çevirdi 00:38
Hatay semalarındaki esrarengiz cisim kamerada! Geceyi gündüze çevirdi 07.09.2024 | 08:10
14 yaşında minibüs kullanırken yakalandı: Önce çocuk sonra da babası şoke etti 04:30
14 yaşında minibüs kullanırken yakalandı: Önce çocuk sonra da babası şoke etti 07.09.2024 | 08:09
Engin Polat tahliye edildi 02:58
Engin Polat tahliye edildi 06.09.2024 | 18:54
SON DAKİKA | Engin Polat’ın tahliye anı kamerada! Dilan Polat ile böyle sarıldı 02:09
SON DAKİKA | Engin Polat'ın tahliye anı kamerada! Dilan Polat ile böyle sarıldı 06.09.2024 | 18:08
Ünlü markaları taklit ettiler… Piyasa değeri 54 milyon lira… 01:34
Ünlü markaları taklit ettiler… Piyasa değeri 54 milyon lira… 06.09.2024 | 16:27
Kocaeli’de 2 ton nargile tütünü ele geçirildi 00:44
Kocaeli'de 2 ton nargile tütünü ele geçirildi 06.09.2024 | 16:24
Sinop’ta kaza yapınca kağıt gibi dağılan otomobil kamerada! 01:17
Sinop'ta kaza yapınca kağıt gibi dağılan otomobil kamerada! 06.09.2024 | 15:41
Bursa’da çatıdan çatıya atlayan şüpheliyi polis karşıladı 01:32
Bursa'da çatıdan çatıya atlayan şüpheliyi polis karşıladı 06.09.2024 | 15:21
Adıyaman’da ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada: 1 yaralı 01:36
Adıyaman'da ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada: 1 yaralı 06.09.2024 | 14:20
MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 8 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirildi 00:38
MSB: “Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 8 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirildi” 06.09.2024 | 14:20
Müge Anlı’da şok itiraf ’’Üfürükçü, 2 yıl önce çalıştığım çiftlikten tarım ilacı aldı’’ 02:40
Müge Anlı'da şok itiraf ''Üfürükçü, 2 yıl önce çalıştığım çiftlikten tarım ilacı aldı'' 06.09.2024 | 14:11
CHP Tüzük Kurultayı’nda Kemal Kılıçdaroğlu krizi! 04:36
CHP Tüzük Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu krizi! 06.09.2024 | 13:57
İstanbul Küçükçekmece’de herkesin önünde böyle kurşunladılar 03:12
İstanbul Küçükçekmece'de herkesin önünde böyle kurşunladılar 06.09.2024 | 13:57
Müge Anlı’da son dakika: Sertifikalı üfürükçü eşini de mi öldürdü? 04:29
Müge Anlı'da son dakika: Sertifikalı üfürükçü eşini de mi öldürdü? 06.09.2024 | 14:00
Karaman’da aracın motorunun fırladığı feci kaza kamerada: 2 yaralı 01:32
Karaman'da aracın motorunun fırladığı feci kaza kamerada: 2 yaralı 06.09.2024 | 12:34
Batman’da bilgisayar kasalarında uyuşturucu ele geçirildi 00:55
Batman’da bilgisayar kasalarında uyuşturucu ele geçirildi 06.09.2024 | 12:15
SON DAKİKA | Dilan Polat tahliye kararı verilen eşi Engin Polat’ı almak için Çorlu’ya gidiyor 03:17
SON DAKİKA | Dilan Polat tahliye kararı verilen eşi Engin Polat'ı almak için Çorlu'ya gidiyor 06.09.2024 | 11:42

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA