İstanbul’da termometreler 41 dereceyi gördü | Video 26.07.2023 | 14:29 Bunaltan sıcakların etkili olduğu mega kent İstanbul'da termometreler 41 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar kafalarını ıslatırken, bazıları ise gölgelik anlarda oturmayı tercih etti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Havanın mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte doğal afet uyarısı verilirken, meteoroloji yetkilileri de vatandaşları işi olmadığı takdirde dışarı çıkmamaları konusunda uyardı. Yetkililer vatandaşlardan özellikle öğlen saatlerinde güneş çarpmalarına karşı dikkatli olmalarını istedi. Bunaltan sıcakların etkili olduğu mega kent İstanbul'da termometreler 41 dereceyi gördü. İstanbul'un en önemli turistik ve tarihi yerlerinden olan Sultanahmet Meydanı'nda sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar kafalarını ıslatırken, Bazıları da gölgelik alanlarda oturmayı tercih etti. Rekor sıcaklar nedeniyle Sultanahmet meydanında güneş altındaki bankların boş kaldığı görüldü. 75 yaşındaki vatandaş sıcak havaya rağmen çalıştığı söyleyerek, "Bunaltan bir sıcak var. İklimlerin değişeceği yıllardır söyleniyor. Bilinçli olmak gerekiyor" dedi.Gaziantep'ten gelen vatandaş ise, "Antep böyle değil. Orada nem yok havası kuru o yüzden sıcağı çok hissetmiyoruz. Bunaltan bir sıcak var" diye konuştu.