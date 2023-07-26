İstanbul’da termometreler 41 dereceyi gördü | Video
Bunaltan sıcakların etkili olduğu mega kent İstanbul'da termometreler 41 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar kafalarını ıslatırken, bazıları ise gölgelik anlarda oturmayı tercih etti.
Gaziantep'ten gelen vatandaş ise, "Antep böyle değil. Orada nem yok havası kuru o yüzden sıcağı çok hissetmiyoruz. Bunaltan bir sıcak var" diye konuştu.
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