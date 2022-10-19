Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:36
Düğünde"halay" kavgası: 1 ölü, 2 yaralı | Video 19.10.2022 | 11:13
10:55
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 19 Ekim 2022 Çarşamba atv izle! | Video 19.10.2022 | 11:02
01:28
00:34
Yol kapatan magandalara gözaltı | Video 19.10.2022 | 10:50
05:14
01:28
05:46
01:17
İşçi servisi bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ölü, 5 yaralı | Video 19.10.2022 | 10:16
00:45
İstanbul'da terör operasyonu: 14 şüpheli yakalandı | Video 19.10.2022 | 10:16
00:53
Bayrampaşa'da hırsızlık şüphesiyle darbedildi | Video 19.10.2022 | 09:50
01:55
Emekleyerek cep telefonunu çaldı | Video 19.10.2022 | 09:50
00:45
İstanbul'da PKK operasyonu! 14 şüpheli yakalandı | Video 19.10.2022 | 09:50
01:19
Kalaşnikoflu uyuşturucu şebekesine darbe | Video 19.10.2022 | 09:40
01:09
Kocaeli'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı | Video 19.10.2022 | 08:58
02:20
Ümraniye'de TEM'de kamyonet, ticari araca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 19.10.2022 | 08:58
01:03
02:06
İzmir'de bir aracı ve iş yerini kundaklayan şüpheli yakalandı | Video 19.10.2022 | 08:56
00:51
Uludağ sonbahar manzarasıyla mest etti | Video 19.10.2022 | 09:07
01:39
Uçurumdan düşerek yaralanan vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı | Video 19.10.2022 | 08:58
03:15
Arnavutköy’de meydana gelen feci kazada ölü sayısı 2’ye çıktı | Video 19.10.2022 | 08:52
Bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik İstanbul merkezli yürütülen operasyonda, aralarında Yunanistan’ın Lavrion Kampı'nda eğitim alan bir örgüt üyesinin de olduğu 14 şüpheli yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan teknik ve fiziki takibin ardından dün sabaha karşı harekete geçen emniyet güçleri, İstanbul'da 10 ilçede 20 farklı adrese ve il dışında 2 yere baskın düzenledi. Özel harekat timlerinin de katıldığı eş zamanlı operasyonlarda 14 örgüt üyesinin yakalandığı bildirildi. Bu şüphelilerin saklandıkları ve barındıkları adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütü simgeleyen bez parçası ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Aralarında Yunanistan'daki terör kampı Lavrion'da silahlı eğitim alarak Türkiye'ye giriş yapan bir örgüt üyesinin de yer aldığı 14 PKK'lının polis sorgusundaki ifade işlemleri devam ediyor.