Video Yaşam İstanbul'da terör operasyonu: 16 gözaltı | Video
İstanbul'da terör operasyonu: 16 gözaltı | Video

İstanbul'da terör operasyonu: 16 gözaltı | Video

27.07.2023 | 13:17

İstanbul'da terör örgütleriyle iletişimde halinde oldukları belirlenen yabancı terörist savaşçıların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalarda; DEAŞ, EL Kaide, HTŞ/FEC/ENC gibi terör örgütleri ve çatışma bölgeleriyle İstanbul'da iletişim halinde olarak faaliyet yürüttükleri tespit edilen terör şüphelilerine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda yabancı terörist savaşçı olduğu anlaşılan şahısların yakalanması amacıyla İstanbul'da 8 ilçede 15 farklı adrese yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda toplam 16 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak gözaltına alındı, yapılan aramalardaysa çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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