İstanbul’da terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Tramvay yolunda akıl almaz kaza kamerada: Saniyelerle ölümden döndü | Video 09.12.2021 | 10:42
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Fanatik minibüs sürücüsü pes dedirtti: Seyir halindeyken maç izledi | Video 09.12.2021 | 10:42
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Sürdüğü kamyondan 52 kilo esrar çıktı, "haberim yok" dedi | Video 09.12.2021 | 10:24
İstanbul’da terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide’ye yönelik operasyon düzenlendi. 11 şüpheli yakalandı.
İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyon düzenledi. Dört ilçede 11 farklı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Yabancı uyruklu 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.