Video Yaşam İstanbul'da terör operasyonu: Dolapta yakalanan şüphelinin evinden patlayıcı çıktı | Video
İstanbul'da terör operasyonu: Dolapta yakalanan şüphelinin evinden patlayıcı çıktı | Video

İstanbul'da terör operasyonu: Dolapta yakalanan şüphelinin evinden patlayıcı çıktı | Video

13.04.2023 | 09:11

İSTANBUL'da düzenlenen terör operasyonunda aranan şüpheli, Küçükçekmece'de bir fırına yapılan operasyonda saklandığı dolabın içinde yakalandı. Şüphelinin verdiği Esenyurt'taki bir adreste ise 250 gram patlayıcı madde ile birlikte bomba yapımında kullanılan malzemeler geçirildi. Operasyonların devamında bomba saklanan evi kiralayan ve örgüt içerisinde faaliyet yürüten bir şüpheli daha yakalandı.

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İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist (TKP/ML) silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında arama kararı bulunan Ünal Yiğit'in Küçükçekmece'de bir fırında saklandığını tespit etti. 6 Nisan'da fırına operasyon düzenleyen ekipler, Yiğit'i gizli bölme olarak yapılmış bir dolabın içinde yakaladı. Gözaltına alınan Ünal Yiğit, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yiğit, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

PATLAYICI BULUNAN EVDE PARMAK İZİ ÇIKTI
Ekipler, şüphelinin Esenyurt'ta bir adresle bağlantısını tespit etti. Polis, belirlenen adrese de pazartesi günü operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda 250 gram ağırlığında hassas ve güçlü patlayıcı madde TATP, 600 ml ağırlığında sıvı halde başlatıcı olarak kullanılan hidroklorik asit, 30 gram ağırlığında ve bomba yapımında kullanılan dumansız barut, el yapımı bombalarda başlatıcı olarak kullanılan 57 adet maytap fitili ve 17 adet tel maytap, el yapımı bombalar da akım kaynağı olarak kullanılan elektronik devre elemanları ele geçirildi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin evde yaptığı çalışmalarda, evin banyosunda bulunan dolaplarda Ünal Yiğit'in parmak izi tespit edildi.

EVİ KİRALAYAN ŞÜPHELİ DE TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ ÇIKTI
Evi Ünal Yiğit'e kiralayan kişinin tespit edilmesi için yapılan çalışmalarda, evi kiralayan kişinin de örgüt içerisinde faaliyet yürüten Oktay Coşkun olduğu belirlendi. Coşkun, dün Avcılar ve Büyükçekmece'de 2 ayrı adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Coşkun'un yakalandığı adreste yapılan aramalarda ise 3 tabanca ele geçirildi.

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