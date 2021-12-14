İstanbul’da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyon: 9 gözaltı | Video

İstanbul’da, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda, ‘şüpheli’ sıfatıyla 9 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP-C'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından ekipler, kimliklerini tespit ettiği şüphelilere yönelik dün akşam saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında örgüt tarafından "kozmik oda" olarak tabir edilen, yurt dışı lider kadrosuyla yurt içi lider kadrosu arasındaki emir ve talimatları içeren yazışmaların da yapıldığı ileri sürülen DHKP-C'ye yakınlığıyla bilinen Okmeydanı'ndaki İdil Kültür Merkezi'ne gerçekleştirilen baskında C.T., B.V., S.G., R.A., B.Y., B.I., S.K., C.K. ve F.Ş. adlı 9 kişi "şüpheli" sıfatıyla gözaltına alındı.

Örgüte yakın söz konusu merkezde yapılan aramalarda çok sayıda dokümana el konulurken, gözaltına alınan şüphelilerin sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürüldüğü öğrenildi.

Öte yandan adı geçen kültür merkezine daha önce de defalarca operasyon düzenlenmiş, bu baskınlardan birinde yurtiçinde bulunan örgüt üyelerinin sözde lider kadrosuna göndermiş oldukları faaliyet raporları ve örgütün Türkiye genelinde bölge, alan ve iller bazında kodlamaları içeren bilgilerin ele geçirildiği ifade edilmişti.

Diğer taraftan operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerin emniyetteki ifade işlemlerinin devam ettiği belirtildi.