İstanbul’da terör örgütü PKK’ya operasyon | Video

İstanbul’da 8 ayrı ilçede 8 adrese yapılan eş zamanlı operasyonla bölücü terör örgütü PKK üyesi 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel dökümanlar ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, PKK/KCK ve PYD/YPG terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda terör örgütleri adına kırsal alanda faaliyet yürüttükten sonra legal/illegal yollardan ülkeye giriş yaptıkları ve İstanbul'da oldukları tespit edilen şüphelilerin adresleri tespit edildi.

4 GÖZALTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri şahısların yakalanmasına yönelik; 8 adrese eş zamanlı operasyon yaptı operasyonda 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.