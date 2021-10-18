İstanbul'da toplu taşımada yoğunluk

Haftanın ilk iş gününde, Cevizlibağ'da metrobüs, tramvay'da yoğunluk yaşandı. Trafik ise zaman zaman durma noktasına geldi.

Haftanın ilk iş gününde toplu taşıma ve trafikte yoğunluk yaşandı. Cevizlibağ'da metrobüs ile tramvaydan inmek isteyen ve binmeye çalışan vatandaşlar zorlandı. Trafikte zaman zaman durma noktasına gelirken, İBB'nin trafik yoğunluk haritasında, saat 08.30 yoğunluğun yüzde 60'lara yükseldiği görüldü.