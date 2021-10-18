Video Yaşam İstanbul'da toplu taşımada yoğunluk
İstanbul'da toplu taşımada yoğunluk

İstanbul'da toplu taşımada yoğunluk

18.10.2021 | 09:37

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Çifte operasyonla ele geçirildi! Milyonlarca lira... 01:33
Çifte operasyonla ele geçirildi! Milyonlarca lira... 18.10.2021 | 11:02
İstanbul’da eski ortaklar arasındaki silahlı kavga kamerada | VİDEO 05:12
İstanbul’da eski ortaklar arasındaki silahlı kavga kamerada | VİDEO 18.10.2021 | 10:47
Tarihi köprünün yanına sonradan inşa edilen köprünün kaldırılmasını istiyorlar 04:51
Tarihi köprünün yanına sonradan inşa edilen köprünün kaldırılmasını istiyorlar 18.10.2021 | 10:18
Kalp krizi geçirdiği sanılıp 2 kez anjiyo yapıldı, milyonda bir görülen kitle olduğu ortaya çıktı 04:43
Kalp krizi geçirdiği sanılıp 2 kez anjiyo yapıldı, milyonda bir görülen kitle olduğu ortaya çıktı 18.10.2021 | 10:22
Başından vurulan genç odasında ölü bulundu! 01:30
Başından vurulan genç odasında ölü bulundu! 18.10.2021 | 10:11
SON DAKİKA: Müge Anlı’dan canlı yayında şok cinayet itirafı açıklaması! ’Cinayet işlediğini itiraf etti’ 12:31
SON DAKİKA: Müge Anlı'dan canlı yayında şok cinayet itirafı açıklaması! 'Cinayet işlediğini itiraf etti' 18.10.2021 | 10:20
Müge Anlı canlı izle: 18 Ekim 2021 Pazartesi canlı yayın ATV izle! Müge Anlı’dan canlı yayında şok cinayet itirafı açıklaması 02:50
Müge Anlı canlı izle: 18 Ekim 2021 Pazartesi canlı yayın ATV izle! Müge Anlı'dan canlı yayında şok cinayet itirafı açıklaması 18.10.2021 | 10:12
İstanbul’da FETÖ operasyonu: 25 adrese eş zamanlı baskın! 00:55
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 25 adrese eş zamanlı baskın! 18.10.2021 | 09:55
Kuveyt’te petrol rafinerisi alevlere teslim oldu | Video 00:18
Kuveyt'te petrol rafinerisi alevlere teslim oldu | Video 18.10.2021 | 09:56
Borçka Karagöl’den eşsiz sonbahar manzaraları 02:46
Borçka Karagöl'den eşsiz sonbahar manzaraları 18.10.2021 | 09:43
İstanbul’da toplu taşımada yoğunluk 03:52
İstanbul'da toplu taşımada yoğunluk 18.10.2021 | 09:37
Beyoğlu’nda otomobil takla attı, trafik yoğunluğu oluştu 01:35
Beyoğlu'nda otomobil takla attı, trafik yoğunluğu oluştu 18.10.2021 | 09:20
İstanbul’da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu | Video 02:15
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu | Video 18.10.2021 | 09:20
Bayrampaşa’da otomobilin çarptığı sebze yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı 02:46
Bayrampaşa'da otomobilin çarptığı sebze yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı 18.10.2021 | 09:18
30 yıllık saz üreticisi ama yaptığı sazları çalamıyor 03:45
30 yıllık saz üreticisi ama yaptığı sazları çalamıyor 18.10.2021 | 09:20
Avcılar’da bir apartman dairesinin balkonu çöktü, bina tahliye edildi 02:06
Avcılar’da bir apartman dairesinin balkonu çöktü, bina tahliye edildi 18.10.2021 | 09:18
Tokat’ta iki otomobil kavşakta çarpıştı: 5 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler... 01:20
Tokat'ta iki otomobil kavşakta çarpıştı: 5 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler... 18.10.2021 | 09:02
Van’da 8’i yabancı 18 organizatör yakalandı 00:22
Van’da 8’i yabancı 18 organizatör yakalandı 18.10.2021 | 09:18
Şarkıcı Murda havalimanında gözaltına alındı! Uyuşturucu maddeleri özendirdiği iddia ediliyordu... 00:12
Şarkıcı Murda havalimanında gözaltına alındı! Uyuşturucu maddeleri özendirdiği iddia ediliyordu... 18.10.2021 | 09:12
Kop Dağı’nda alev alev yanan cip kamerada 00:25
Kop Dağı'nda alev alev yanan cip kamerada 18.10.2021 | 09:11

Haftanın ilk iş gününde, Cevizlibağ'da metrobüs, tramvay'da yoğunluk yaşandı. Trafik ise zaman zaman durma noktasına geldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Haftanın ilk iş gününde toplu taşıma ve trafikte yoğunluk yaşandı. Cevizlibağ'da metrobüs ile tramvaydan inmek isteyen ve binmeye çalışan vatandaşlar zorlandı. Trafikte zaman zaman durma noktasına gelirken, İBB'nin trafik yoğunluk haritasında, saat 08.30 yoğunluğun yüzde 60'lara yükseldiği görüldü.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA