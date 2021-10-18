Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:33
Çifte operasyonla ele geçirildi! Milyonlarca lira... 18.10.2021 | 11:02
05:12
İstanbul’da eski ortaklar arasındaki silahlı kavga kamerada | VİDEO 18.10.2021 | 10:47
04:51
04:43
01:30
Başından vurulan genç odasında ölü bulundu! 18.10.2021 | 10:11
12:31
02:50
00:55
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 25 adrese eş zamanlı baskın! 18.10.2021 | 09:55
00:18
Kuveyt'te petrol rafinerisi alevlere teslim oldu | Video 18.10.2021 | 09:56
02:46
Borçka Karagöl'den eşsiz sonbahar manzaraları 18.10.2021 | 09:43
03:52
İstanbul'da toplu taşımada yoğunluk 18.10.2021 | 09:37
01:35
Beyoğlu'nda otomobil takla attı, trafik yoğunluğu oluştu 18.10.2021 | 09:20
02:15
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu | Video 18.10.2021 | 09:20
02:46
Bayrampaşa'da otomobilin çarptığı sebze yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı 18.10.2021 | 09:18
03:45
30 yıllık saz üreticisi ama yaptığı sazları çalamıyor 18.10.2021 | 09:20
02:06
Avcılar’da bir apartman dairesinin balkonu çöktü, bina tahliye edildi 18.10.2021 | 09:18
01:20
00:22
Van’da 8’i yabancı 18 organizatör yakalandı 18.10.2021 | 09:18
00:12
00:25
Kop Dağı'nda alev alev yanan cip kamerada 18.10.2021 | 09:11
Haftanın ilk iş gününde, Cevizlibağ'da metrobüs, tramvay'da yoğunluk yaşandı. Trafik ise zaman zaman durma noktasına geldi.
Haftanın ilk iş gününde toplu taşıma ve trafikte yoğunluk yaşandı. Cevizlibağ'da metrobüs ile tramvaydan inmek isteyen ve binmeye çalışan vatandaşlar zorlandı. Trafikte zaman zaman durma noktasına gelirken, İBB'nin trafik yoğunluk haritasında, saat 08.30 yoğunluğun yüzde 60'lara yükseldiği görüldü.