İstanbul'da 'torbacı' operasyonu: 69 kişi yakalandı | Video

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Fatih, Başakşehir, Beyoğlu ve Gaziosmanpaşa’da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 69 kişi yakalandı. 1 kilogram 965 gram uyuşturucu madde, 85 adet uyuşturucu haplar ele geçirilirken, ekiplerin geniş çaplı yaptıkları operasyon kameraya yansıdı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 69 şüpheli şahıs polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Yapılan aramalarda 700 gram Esrar, 215 gram Skunk, 427 gram Metamfetamin, 540 gram ağırlığında uyuşturucu madde emdirilmiş kumaş ve bir miktar Eroin, 77 gr Sentetik Kannabinoid, 6 gr Kokain, 45 adet Ecstasy, 8 adet Captagon, 32 adet Sentetik Ecza ile uyuşturucu maddelerin kazancından elde edilen 1840 TL nakit para ele geçirildi. Ekiplerin geniş çaplı yaptıkları operasyon kameralara yansıdı.
Uygulamada toplam 1 kilogram 965 gram uyuşturucu madde ile 85 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, operasyonda 69 şüpheli yakalandı. Yakalanan şahısların 1 yıl 8 ay ile 27 yıl 8 ay arasında hapis cezası bulunan 61 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.