İstanbul’da torbacıya uyuşturucu operasyonu kamerada: 300 bin hap ele geçirildi | Video
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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, torbacı olarak tabir edilen zehir tacirlerine uyuşturucu dağıtan şahsa yönelik operasyon düzenledi. Operasyon anları kameralara yansırken, aramalarda 300 bin captagon diye bilinen uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan torbacı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
300 BİN SENTETİK UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ
Alınan bilgi kapsamında 2 ay süren istihbari çalışmalar ve fiziki takip sonucunda şüpheli şahsın uyuşturucu maddeyi Eyüpsultan ilçesinde bir iş yerinde depoladığı tespit edildi ve söz konusu işyerine operasyon düzenlendi. Operasyonda; paketlenmiş vaziyette 300 bin adet captagon uyuşturucu sentetik hap ele geçirildi.
KOKUSUNU BASTIRMAK İÇİN GRES YAĞI İLE KAPLAMIŞLAR
Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin kokusunun yayılmasını önlemek amacıyla gres yağı ile kaplanarak paketlenmesi dikkat çekti. Yakalanan S.M. isimli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, şahsın irtibatlı olduğu diğer şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmalara devam edildiği öğrenildi.