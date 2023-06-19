Video Yaşam İstanbul'da trafiği tehlikeye atan konvoylar kamerada | Video
İstanbul'da trafiği tehlikeye atan konvoylar kamerada | Video

İstanbul'da trafiği tehlikeye atan konvoylar kamerada | Video

19.06.2023 | 09:52

İSTANBUL'un trafiği tehlikeye atan düğün ve asker eğlencesi konvoyları cep telefonu kameralarına yansıdı.

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İstanbul'da son günlerde çeşitli ilçelerde asker ve düğün eğlencesi yapanların oluşturduğu konvoylar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Düğün ve asker eğlencesi için konvoy oluşturanlar zaman zaman trafik akışını engelledi. Sürücüler, düğün ve asker konvoylarının trafiği etkilemesi nedeniyle zor anlar yaşadı.

Sultanbeyli Alt geçitte, asker eğlencesi yapan bir grup trafik akışını kesti. Korna çalarak konvoyda ilerleyen sürücüler diğer araçların geçisine de engel oldu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 2. Çevre Yolu'ndaki sürücüler ise, trafikte ilerleyebilmek için düğün konvoyunun yolu açmasını bekledi. Dört şeritli yolu trafiğe kapatan ve dörtlülerini yakarak ilerleyen gelin arabası ile konvoydaki araçlar, trafikte ilerlemeye çalışan sürücülerin korna çalmasına da aldırış etmedi. Beylikdüzü Esenyurt yolunda da, düğün konvoyu yapan araçlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Habipler Anadolu Lisesi önünde düğün konvoyu oluşturan bir grup ise, karşı şeride geçerek trafiği tehlikeye attı. Kavacık Yolu üzerinde de düğün konvoyu yapan araçlardan bazılarının yolu kapattığı görüldü.

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