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İstanbul'da trafiği tehlikeye düşüren sürücüye para cezası

İstanbul'da trafiği tehlikeye düşüren sürücüye para cezası

27.08.2024 | 14:19

İstanbul Ümraniye’de makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren otomobil sürücüsü hakkında 15 bin 764 TL idari para cezası uygulandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, 22 Ağustos 2024 tarihinde sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlattı. Ümraniye Güney Yol üzerinde aracıyla makas atarak ilerleyen şahsın trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlendi. Plaka bilgilerinden kimlik bilgileri tespit edilen S.A.Y. isimli şahıs yakalandı.


Şahsa yönelik 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun; 'Cam Filmi' maddesinden bin 506 TL, 'Abartı Egzoz' maddesinden 6 bin 439 TL, 'Makas' maddesinden 6 bin 439 TL, 'Yakın Takip' maddesinden 690 TL ve 'Saygısızca araç Kullanmak' maddesinden 690 TL olmak üzere toplamda 15 bin 764 TL idari para cezası uygulandı. Konu ile ilgili yakalanan şahıs hakkında 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

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