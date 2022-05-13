İstanbul’da 'Trafik Haftası' böyle kapandı! Galata Kulesi'ne ‘Güvenli Trafik’ slaytı | Video

İstanbul’da Trafik Haftası kapsamında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde bir çok etkinlik düzenlendi. Etkinliklerle yaya ve sürücülere güvenli trafik bilgileri aktarıldı. Trafik haftası kapanışında da Galata Kulesine “yayalar için 5 adım da güvenli trafik” sloganlarının yer aldığı bilgiler yansıtıldı.