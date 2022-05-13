Video Yaşam İstanbul’da 'Trafik Haftası' böyle kapandı! Galata Kulesi'ne ‘Güvenli Trafik’ slaytı | Video
İstanbul’da 'Trafik Haftası' böyle kapandı! Galata Kulesi'ne ‘Güvenli Trafik’ slaytı | Video

İstanbul’da 'Trafik Haftası' böyle kapandı! Galata Kulesi'ne ‘Güvenli Trafik’ slaytı | Video

13.05.2022 | 22:33

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul’da ’Trafik Haftası’ böyle kapandı! Galata Kulesi’ne ‘Güvenli Trafik’ slaytı | Video 00:20
İstanbul’da 'Trafik Haftası' böyle kapandı! Galata Kulesi'ne ‘Güvenli Trafik’ slaytı | Video 13.05.2022 | 22:33
Pakistan’da aşırı sıcaktan bunalan filler banyo yaptı | Video 02:38
Pakistan’da aşırı sıcaktan bunalan filler banyo yaptı | Video 13.05.2022 | 17:45
Tartıştığı husumetlisine kurşun yağdırdı: 1 ölü 1 yaralı | Video 02:54
Tartıştığı husumetlisine kurşun yağdırdı: 1 ölü 1 yaralı | Video 13.05.2022 | 17:03
Isparta’da sürücü park halindeki araca vurup kaçtı! O anlar kamerada | Video 00:14
Isparta'da sürücü park halindeki araca vurup kaçtı! O anlar kamerada | Video 13.05.2022 | 16:46
Yakalanacağını anlayınca kendisini 10. kattan boşluğa bıraktı | Video 01:00
Yakalanacağını anlayınca kendisini 10. kattan boşluğa bıraktı | Video 13.05.2022 | 15:04
Siirt’te bir araçta 6 kilogram eroin ele geçirildi | Video 00:33
Siirt’te bir araçta 6 kilogram eroin ele geçirildi | Video 13.05.2022 | 15:53
Müge Anlı’da araştırılan Muhammet Burhan cinayetinde düğüm çözülüyor! İtiraf konuşmasında o ismi işaret etti | Video 04:35
Müge Anlı'da araştırılan Muhammet Burhan cinayetinde düğüm çözülüyor! İtiraf konuşmasında o ismi işaret etti | Video 13.05.2022 | 15:33
Arnavutköy’de sokak ortasında görülen yılan korku dolu anlar yaşattı | Video 04:18
Arnavutköy'de sokak ortasında görülen yılan korku dolu anlar yaşattı | Video 13.05.2022 | 15:13
Tapu kavgasında taş ve sopalar konuştu: 10 yaralı | Video 02:48
Tapu kavgasında taş ve sopalar konuştu: 10 yaralı | Video 13.05.2022 | 15:11
Kastamonu’da iki ev ve samanlık alevlere teslim oldu | Video 06:03
Kastamonu’da iki ev ve samanlık alevlere teslim oldu | Video 13.05.2022 | 15:15
MSB, yeni doğan bebeğin imdadına yetişti | Video 01:04
MSB, yeni doğan bebeğin imdadına yetişti | Video 13.05.2022 | 15:09
Pendik’te lüks otomobilin çarptığı ticari araç yan yattı: 1 yaralı | Video 02:33
Pendik’te lüks otomobilin çarptığı ticari araç yan yattı: 1 yaralı | Video 13.05.2022 | 14:38
500 metre uzunluğundaki gelin duvağını tarihi mekanlarda sergiledi | Video 05:11
500 metre uzunluğundaki gelin duvağını tarihi mekanlarda sergiledi | Video 13.05.2022 | 13:53
Bursa’da bir iş merkezinde yangın çıktı | Video 02:17
Bursa’da bir iş merkezinde yangın çıktı | Video 13.05.2022 | 13:57
SON DAKİKA! Bağcılar’da fabrikada yangını | Video 00:44
SON DAKİKA! Bağcılar'da fabrikada yangını | Video 13.05.2022 | 13:53
Aracı üzerlerine sürünce darp etmişlerdi! Gözaltına alındılar | Video 00:12
Aracı üzerlerine sürünce darp etmişlerdi! Gözaltına alındılar | Video 13.05.2022 | 13:36
Pişkin hırsızdan gazetecilere şoke eden tepki: Çek çek, Antalya yakışıklı görsün | Video 01:36
Pişkin hırsızdan gazetecilere şoke eden tepki: "Çek çek, Antalya yakışıklı görsün" | Video 13.05.2022 | 13:12
İkizlere hamile 2 çocuğunun annesini öldüren koca tutuklandı | Video 01:39
İkizlere hamile 2 çocuğunun annesini öldüren koca tutuklandı | Video 13.05.2022 | 13:12
Polis ekiplerinden kedi kurtarma operasyonu | Video 02:28
Polis ekiplerinden kedi kurtarma operasyonu | Video 13.05.2022 | 13:04
Ümraniye’de yanan evden böyle dumanlar yükseldi | Video 01:55
Ümraniye’de yanan evden böyle dumanlar yükseldi | Video 13.05.2022 | 13:05

İstanbul’da Trafik Haftası kapsamında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde bir çok etkinlik düzenlendi. Etkinliklerle yaya ve sürücülere güvenli trafik bilgileri aktarıldı. Trafik haftası kapanışında da Galata Kulesine “yayalar için 5 adım da güvenli trafik” sloganlarının yer aldığı bilgiler yansıtıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA