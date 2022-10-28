Video Yaşam İstanbul’da trafik kavgasını ayırmaya çalışan zabıta darp edildi | Video
İstanbul’da trafik kavgasını ayırmaya çalışan zabıta darp edildi | Video

İstanbul’da trafik kavgasını ayırmaya çalışan zabıta darp edildi | Video

28.10.2022 | 12:35

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Kağıthane’de iki grup arasında trafikte yol verme yüzünden kavga çıktı. Küfürleşme sonucu kavgaya dönüşen olayı ayırmaya çalışan zabıta ekipleri tekme ve yumruk darp edildi.

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Olay, dün akşam saatlerinde Kağıthane Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde otomobille seyreden iki grup arasında trafikte yol verme yüzünden tartışma çıktı. Küfürleşmenin başlaması üzerine büyüyen kavgada taraflara tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Bu sırada semt pazarı denetimi yapan belediye ekipleri kavgayı ayırmak istedi. Kavga edenlerden bir grup, bu kez zabıta memurlarına saldırarak darp etti. O anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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