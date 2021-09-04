İstanbul'da trafik kurallarını ihlal eden sürücülerin helikopterle tespit edilme anı kamerada

İstanbul Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri; trafik kurallarını ihlal eden sürücüleri helikopterle tespit etti. 40 araç sürücüsüne; emniyet şeridi ihlali, makas atmak ve emniyet kemeri takmamak başta olmak üzere farklı maddelerden 11 bin 40 lira ceza kesildi. O anlar polis kameralarına yansıdı.