Video Yaşam İstanbul'da trafik kurallarını ihlal eden sürücülerin helikopterle tespit edilme anı kamerada

İstanbul'da trafik kurallarını ihlal eden sürücülerin helikopterle tespit edilme anı kamerada

İstanbul'da trafik kurallarını ihlal eden sürücülerin helikopterle tespit edilme anı kamerada
04.09.2021 | 10:07

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bursa’da bir kez daha hortum paniği yaşandı 00:17
Bursa’da bir kez daha hortum paniği yaşandı 04.09.2021 | 10:16
Marka ve logo husumetinde silahlı kavga 00:41
Marka ve logo husumetinde silahlı kavga 04.09.2021 | 10:13
İstanbul Beylikdüzü’nde narkotik operasyonu: 2 tutuklama 00:35
İstanbul Beylikdüzü’nde narkotik operasyonu: 2 tutuklama 04.09.2021 | 10:11
İstanbul’da trafik kurallarını ihlal eden sürücülerin helikopterle tespit edilme anı kamerada 01:44
İstanbul'da trafik kurallarını ihlal eden sürücülerin helikopterle tespit edilme anı kamerada 04.09.2021 | 10:07
İstanbul TEM Otoyolu’nda alkollü şekilde kazaya karışan sürücüye dayak 03:28
İstanbul TEM Otoyolu’nda alkollü şekilde kazaya karışan sürücüye dayak 04.09.2021 | 08:50
İstanbul Silivri’de plastik fabrikasında yangın: Dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görülüyor 08:36
İstanbul Silivri'de plastik fabrikasında yangın: Dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görülüyor 04.09.2021 | 08:48
SON DAKİKA: Tekirdağ’da feci kaza! Yük treni işçi servisine çarptı: 4 ölü, 7 yaralı... Olay yerinden ilk görüntüler 00:52
SON DAKİKA: Tekirdağ'da feci kaza! Yük treni işçi servisine çarptı: 4 ölü, 7 yaralı... Olay yerinden ilk görüntüler 04.09.2021 | 09:03
Adana’da cinnet getiren kişi babasını dövdükten sonra pompalı tüfekle kardeşini öldürdü 01:18
Adana'da cinnet getiren kişi babasını dövdükten sonra pompalı tüfekle kardeşini öldürdü 04.09.2021 | 08:53
Ünlü oyuncu Burak Özçivit’ten yeni paylaşım! Burak Özçivit, ’Kuruluş Osman’ın setine geri döndü! | Video 00:14
Ünlü oyuncu Burak Özçivit'ten yeni paylaşım! Burak Özçivit, 'Kuruluş Osman'ın setine geri döndü! | Video 03.09.2021 | 23:22
Esra Erol’un canlı yayında büyük hesaplaşma! Gülcan’ın yaşadıkları Esra Erol dahil herkesi gözyaşlarına boğdu! | Video 07:00
Esra Erol’un canlı yayında büyük hesaplaşma! Gülcan’ın yaşadıkları Esra Erol dahil herkesi gözyaşlarına boğdu! | Video 03.09.2021 | 18:56
Pencereden düşen Safiye sevgilisini suçladı Evde beni darbetti, burnumu ısırdı, kemerle dövdü | Video 03:00
Pencereden düşen Safiye sevgilisini suçladı "Evde beni darbetti, burnumu ısırdı, kemerle dövdü" | Video 03.09.2021 | 17:47
Edremit’te iş yeri yangını; baba öldü, oğlu ağır yaralı | Video 02:17
Edremit'te iş yeri yangını; baba öldü, oğlu ağır yaralı | Video 03.09.2021 | 17:47
Ankara’da görme engelli şeridinin üzerinde duran çöp konteynerleri geçişleri engelliyor | Video 01:04
Ankara'da görme engelli şeridinin üzerinde duran çöp konteynerleri geçişleri engelliyor | Video 03.09.2021 | 16:57
Kırlangıç balığı, dişisini çekim yapan profesörden böyle korudu | Video 03:36
Kırlangıç balığı, dişisini çekim yapan profesörden böyle korudu | Video 03.09.2021 | 16:45
Nuh’un Gemisi’ni araştırırken hayatını kaybeden İtalyan araştırmacı vasiyeti üzerine Ağrı’da defnedildi | Video 04:58
Nuh’un Gemisi’ni araştırırken hayatını kaybeden İtalyan araştırmacı vasiyeti üzerine Ağrı'da defnedildi | Video 03.09.2021 | 16:05
Tüpün alev aldığını görenler kaçmaya başladı! Panik anları kamerada | Video 02:00
Tüpün alev aldığını görenler kaçmaya başladı! Panik anları kamerada | Video 03.09.2021 | 15:55
Karısını öldürmeden önce internetten cezaları araştırmış | Video 06:15
Karısını öldürmeden önce internetten cezaları araştırmış | Video 03.09.2021 | 15:35
Bodrum’da orman yangını! Söndürme çalışmaları devam ediyor | Video 02:35
Bodrum’da orman yangını! Söndürme çalışmaları devam ediyor | Video 03.09.2021 | 15:33
Boşanma aşamasında olan kadın, hamile eltisinin bulunduğu eve çilingirle girdi, ortalık karıştı | Video 07:35
Boşanma aşamasında olan kadın, hamile eltisinin bulunduğu eve çilingirle girdi, ortalık karıştı | Video 03.09.2021 | 15:25
Rus Kızılordu Korosu’ndan, Haluk Levent’e geçmiş olsun mesajı | Video 00:22
Rus Kızılordu Korosu’ndan, Haluk Levent'e geçmiş olsun mesajı | Video 03.09.2021 | 15:02

İstanbul Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri; trafik kurallarını ihlal eden sürücüleri helikopterle tespit etti. 40 araç sürücüsüne; emniyet şeridi ihlali, makas atmak ve emniyet kemeri takmamak başta olmak üzere farklı maddelerden 11 bin 40 lira ceza kesildi. O anlar polis kameralarına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA