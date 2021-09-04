İstanbul'da trafik kurallarını ihlal eden sürücülerin helikopterle tespit edilme anı kamerada
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:17
Bursa’da bir kez daha hortum paniği yaşandı 04.09.2021 | 10:16
00:41
Marka ve logo husumetinde silahlı kavga 04.09.2021 | 10:13
00:35
İstanbul Beylikdüzü’nde narkotik operasyonu: 2 tutuklama 04.09.2021 | 10:11
01:44
03:28
İstanbul TEM Otoyolu’nda alkollü şekilde kazaya karışan sürücüye dayak 04.09.2021 | 08:50
08:36
00:52
01:18
00:14
07:00
03:00
02:17
Edremit'te iş yeri yangını; baba öldü, oğlu ağır yaralı | Video 03.09.2021 | 17:47
01:04
03:36
Kırlangıç balığı, dişisini çekim yapan profesörden böyle korudu | Video 03.09.2021 | 16:45
04:58
02:00
Tüpün alev aldığını görenler kaçmaya başladı! Panik anları kamerada | Video 03.09.2021 | 15:55
06:15
Karısını öldürmeden önce internetten cezaları araştırmış | Video 03.09.2021 | 15:35
02:35
Bodrum’da orman yangını! Söndürme çalışmaları devam ediyor | Video 03.09.2021 | 15:33
07:35
00:22
Rus Kızılordu Korosu’ndan, Haluk Levent'e geçmiş olsun mesajı | Video 03.09.2021 | 15:02
İstanbul Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri; trafik kurallarını ihlal eden sürücüleri helikopterle tespit etti. 40 araç sürücüsüne; emniyet şeridi ihlali, makas atmak ve emniyet kemeri takmamak başta olmak üzere farklı maddelerden 11 bin 40 lira ceza kesildi. O anlar polis kameralarına yansıdı.