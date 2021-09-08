İstanbul’da trafik mesaisi başladı, yoğunluk yüzde 65‘i gördü | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:55
00:57
00:26
02:26
02:15
Bursa'da alkollü sürücüden polise 'Kelepçele beni' ısrarı 08.09.2021 | 08:57
01:05
Adana’da FETÖ’nün askeri yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı | Video 08.09.2021 | 08:54
04:11
02:41
Lüks araç alevlere teslim oldu | Video 08.09.2021 | 08:54
02:42
İstanbul’da trafik mesaisi başladı, yoğunluk yüzde 65‘i gördü | Video 08.09.2021 | 08:54
00:39
Evsiz adam yanan araçtan son anda kurtuldu | Video 07.09.2021 | 18:52
01:31
Avustralyalı milyarderin yatı Bodrum’da | Video 07.09.2021 | 18:00
04:27
El Bab şehidi Muammer Yiğit memleketi Tokat'a uğurlandı | Video 07.09.2021 | 16:36
00:59
Su içmeye gelen çakallar, fotokapana böyle yakalandı | Video 07.09.2021 | 16:36
01:06
06:14
05:05
03:01
Magandalar tarafından darp edilen genç kız o anları anlattı | Video 07.09.2021 | 15:22
07:27
Palu davasında flaş gelişme! O isme ağırlaştırılmış müebbet hapis | Video 07.09.2021 | 15:17
01:09
Son dakika! Antalya'da 4.5 büyüklüğünde deprem | Video 07.09.2021 | 15:17
01:43
Ankara Güvenpark'ta metro çalışması sebebiyle çukur oluştu | Video 07.09.2021 | 15:01
İstanbul’da erken saatlerden itibaren D-100 karayolunda trafik yoğunluğu oluştu. İBB trafik haritasına göre saat 07.30 itibariyle yoğunluk yüzde 65 olarak ölçümlendi. Oluşan yoğun trafik ise havadan görüntülendi.
İstanbul'da trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. Özellikle D-100 karayolu Edirne ve Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. İBB trafik haritasına göre saat 08.00 itibariyle yoğunluk yüzde 65 olarak ölçüldü. Kimi zaman ise trafik yer yer durma noktasına geldi. İlerleyen dakikalarda ise yoğunluğun giderek artması bekleniyor. Öte yandan oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.