Video Yaşam İstanbul’da trafik yoğunluğu havadan görüntülendi | Video

İstanbul’da trafik yoğunluğu havadan görüntülendi | Video

İstanbul’da trafik yoğunluğu havadan görüntülendi | Video
26.05.2021 | 18:29

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İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı. Mesainin bitmesiyle evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar yollarda, duraklarda ve istasyonlarda yoğunluk oluşturdu. Detaylar A Haber'de...

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