İstanbul’da trafikte dehşet! Yol verme kavgasında bacağından bıçaklandılar | Video 08.02.2024 | 09:36 Kağıthane’de üç ayrı noktada trafikte yaşanan yol verme tartışmaları sonucu çıkan kavgalarda, 2 kişi bacağından bıçaklandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kadınların çığlık çığlığa kaldığı o dehşet anlar ise kameralara yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kağıthane Nurtepe Mahallesi'nde dün saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, iki sürücü trafikte yol verme nedeniyle tartıştı. Tartışmaların kavgaya dönüşmesi üzerine sürücülerden biri bıçak çekti. Ortalığın bir anda karıştığı kavgada, diğer sürücü bacağından bıçaklandı. Kadınların da çığlık çığlığa kaldığı o dehşet anları kameralara anbean yansıdı.

YOLU PAYLAŞAMAYIP KAVGA ETTİLER

Emniyet Evleri Mahallesi'nde geçtiğimiz Pazartesi günü saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda da motosiklet sürücü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı. Kavga anları kameralara yansırken, bir sürücünün bacağından bıçaklandığı bilgisine ulaşıldı.

KADINLAR ARAYA GİRİP AYIRDI

Merkez Mahallesi'nde dün saat 22.00 sıralarında meydana gelen bir diğer olayda ise motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı. Sinirler bir anda gerilince aracından inen sürücü motosikletliyle kavga etti. Kadınların araya girmesiyle taraflardan biri koşarak ulaştı. Yaşanalar ise kameralara yansıdı.