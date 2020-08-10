İstanbul'da trafikte inanılmaz görüntü... Alev alev yanan halk otobüsü tam gaz... | Video

İstanbul’da arka kısmı alev alan özel halk otobüsü yoluna bir süre böyle devam ederken o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, dün akşam Topkapı'dan Haliç istikametine giderken E-5 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki özel halk otobüsünün arka üst bölümü aniden yanmaya başladı. Bir süre alevler içinde yoluna devam eden özel halk otobüsü bir süre sonra yol kenarında durdu. Otobüs sürücüsü çevredeki sürücülerin de yardımıyla yangın tüpüyle alevlere müdahale ederken otobüsün alevler içinde ilerlediği anlar ise yoldan geçen diğer sürücüler tarafından görüntülendi.