İstanbul'da trafikte skandal görüntü! Kucağına alıp araç kullandı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:55
03:10
Son Dakika Haberi: İstanbul Silivri D-100'deki feci kaza kamerada | Video 22.07.2020 | 10:05
01:26
İstanbul'da trafikte skandal görüntü! Kucağına alıp araç kullandı | Video 22.07.2020 | 09:42
00:59
00:44
05:39
01:42
02:09
03:23
01:46
Plaka gizlemek için yapılan düzenek polisi bile şaşkına çevirdi | Video 21.07.2020 | 15:43
00:47
120 bin lira ve 2 kilo altını yağmalayan soyguncular yakalandı | Video 21.07.2020 | 15:26
00:30
İstanbul Beyoğlu'nda iş yerine pompalı tüfekle saldırı kamerada | Video 21.07.2020 | 15:14
00:31
02:26
Valizlerden kilolarca uyuşturucu çıktı 21.07.2020 | 13:53
01:09
01:38
03:25
Servis aracını beklerken dehşeti yaşadı | Video 21.07.2020 | 12:15
01:45
01:22
02:34
İmam hatip liseleri zirveyi zorluyor | Video 21.07.2020 | 11:43
İstanbul'da bir sürücü, O-3 Bağlantı Yolu'nda kucağına aldığı çocukla kamyonet kullandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntüler gece saatlerinde Topkapı-TEM Otoyolu O-3 Bağlantı Yolu'nda Sağmalcılar mevkiinde çekildi. Cep telefonu kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, 34 MM 7326 plakalı kamyonetin sürücüsünün, kucağında bir çocukla kamyoneti kullandığı görülüyor. Görüntülerde sürücü, hızla akan trafikte kamyoneti kullanmaya devam ederken, sürücünün kucağında oturan çocuk ise hiçbir şeyden habersiz olarak çevreyi izliyor. Bir süre bu şekilde yoluna devam eden sürücü, görüntülerinin çekildiğini fark edince otogar istikametinde gözden kayboldu.