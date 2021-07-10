Video Yaşam İstanbul'da trafikte yumruklu kavga kamerada

İstanbul'da trafikte yumruklu kavga kamerada

İstanbul'da trafikte yumruklu kavga kamerada
10.07.2021 | 11:48

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İstanbul Avcılar’da, trafikte tartışma nedeniyle bir kişinin, kadın sürücünün önce aracını durdurup daha sonra küfür ettiği iddia edildi. Bunun üzerine kadın sürücünün eşinin araçtan inip adamı yumrukladığı anlar kameraya yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz Salı günü Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Esenyurt'tan Avcılar istikametine giden iki sürücü henüz bilinmeyen bir nedenle tartışarak yolda durdu. Kadın sürücünün eşi arabadan inerek diğer sürücünün üzerine doğru yürüyerek tartışmaya başladı.

Tartışmanın ardından kadın sürücünün eşi, erkek sürücüyü yumruklamaya başladı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle olay büyümeden sonlandı. Kısa sürede olay yerine polis gelirken, birbirlerinden şikayetçi olmayan taraflar yollarına devam etti.


Öte yandan, yaşanan kavga anı kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde tarafların tartıştıkları görülüyor. Görüntülerde daha sonra tarafların yumruklu kavgaya tutuştukları görülüyor.

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