İstanbul’da trafikte yumruklu “yol verme” kavgası kamerada | Video

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Çağlayan’da trafikte tartışan sürücüler birbirilerine yumruklarla saldırdı. Çevredeki vatandaşların sürücüleri ayırmakta güçlük çektiği kavga kameralara yansıdı.
Kağıthane Çağlayan'da meydana gelen olayda aracıyla cadde üzerinde seyir halinde olan Cüneyt A., araç sürücüsü Ahmet T. ile trafikte yol verme yüzünden aralarında tartışma çıktı. Tartışma sırasında sinirlerine hakim olamayan sürücüler araçlarından inerek birbirlerine yumruklarla saldırdı.
KAVGA EDEN SÜRÜCÜLERİ VATANDAŞLAR GÜÇLÜKLE AYIRDI
Ahmet T. ve Cüneyt A. Arasındaki kavgayı gören trafikteki diğer sürücüler ve çevredeki vatandaşlar, tarafları ayırmak için uzun süre uğraştı. Birbirlerini darp eden sürücüler daha sonra olay yerinden araçlarına binerek ayrıldı. Kavgada darp edilen Cüneyt A. Polis merkezine giderek yaşanan olay hakkında suç duyurusunda bulundu. Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde Ahmet T. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
SÜRÜCÜLERİN YUMRUKLU KAVGASI KAMERADA
Kağıthane'de sürücüler arasında trafikte yaşanan kavga anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sürücülerin arasındaki tartışma sonrasında yumruklarla birbirine saldırdıkları ve çevredeki vatandaşların ayırmaya çalıştığı görülüyor.