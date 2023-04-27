Video Yaşam İstanbul'da tramvay arızalandı: Vatandaş İBB yönetimine isyan bayrağı açtı! | Video
İstanbul'da tramvay arızalandı: Vatandaş İBB yönetimine isyan bayrağı açtı! | Video

İstanbul'da tramvay arızalandı: Vatandaş İBB yönetimine isyan bayrağı açtı! | Video

27.04.2023 | 10:48

Kabataş- Bağcılar tramvayında elektrik teli kopması nedeniyle seferler durdu. Yağmur altında mahsur kalan vatandaşlar tepki gösterdi: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yok ortalıkta. Siz tuvalet bekçiliği yapamazsınız. Bu memleketi mi yöneteceksiniz?

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