İstanbul'da tramvay seferleri aksadı, duraklarda yoğunluk oluştu | Video 20.11.2024 | 10:38 T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda trafik yoğunluğu nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapıldı. İşe ve okula gitmeye çalışan vatandaşlar duraklarda yoğunluk oluşturdu. VİDEO DEVAM EDİYOR

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda sabah saatlerinde seferler gecikmeli olarak yapıldı. İşe ve okula gitmeye çalışan vatandaşlar duraklarda yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi. Yapılan anonsta "Sayın yolcularımız seferlerimiz trafik yoğunluğu sebebiyle gecikmeli olarak yapılmaktadır. Beklenmedik bu aksaklıktan dolayı özür dileriz" ifadesi kullanıldı.