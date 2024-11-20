Video Yaşam İstanbul'da tramvay seferleri aksadı, duraklarda yoğunluk oluştu | Video
İstanbul'da tramvay seferleri aksadı, duraklarda yoğunluk oluştu | Video

İstanbul'da tramvay seferleri aksadı, duraklarda yoğunluk oluştu | Video

20.11.2024 | 10:38

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda trafik yoğunluğu nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapıldı. İşe ve okula gitmeye çalışan vatandaşlar duraklarda yoğunluk oluşturdu.

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T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda sabah saatlerinde seferler gecikmeli olarak yapıldı. İşe ve okula gitmeye çalışan vatandaşlar duraklarda yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi. Yapılan anonsta "Sayın yolcularımız seferlerimiz trafik yoğunluğu sebebiyle gecikmeli olarak yapılmaktadır. Beklenmedik bu aksaklıktan dolayı özür dileriz" ifadesi kullanıldı.
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