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OTOMATİK OYNAT
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İstanbul'da turistleri hedef alan hırsızlar kamerada | Video 13.04.2022 | 13:22
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14. kattaki "bantlı dehşet"te şok eden gelişme | Video 13.04.2022 | 12:12
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Başakşehir’de otoyola kaçak döküm yapan hafriyat kamyonları kamerada | Video 13.04.2022 | 11:33
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Esenyurt'ta otomobil bagajından 900 bin adet uyuşturucu hap çıktı | Video 13.04.2022 | 12:13
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Diyarbakır'da cami inşaatı çöktü, 6 işçi yaralandı! | Video 13.04.2022 | 12:00
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Tunceli’de karakolda işkence iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı | Video 13.04.2022 | 11:34
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Nişantaşı'nda sokak ortasında silahlı saldırı kamerada | Video 13.04.2022 | 11:14
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Ukraynalı sivillerden imha edilen Rus tankının önünde zafer pozu | Video 13.04.2022 | 11:05
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Sahurda çaldılar, iftarda yakalandılar | Video 13.04.2022 | 10:46
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Paraları çalıp kaçtılar! Polis kısa sürede yakaladı | Video 13.04.2022 | 10:45
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Tartıştığı motosiklet sürücüsünü belindeki silahla tehdit etti | Video 13.04.2022 | 10:10
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SON DAKİKA! Diyarbakır Bağlar'da cami inşaatında göçük | Video 13.04.2022 | 10:32
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Akrabalar arasındaki silahlı kavga kanlı bitti: 1 yaralı | Video 13.04.2022 | 10:09
İstanbul'da otel ve alışveriş merkezlerinde turistlerin çantalarını çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı. Hırsızların otelin lobisinden turistin çantasını çaldıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.