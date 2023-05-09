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İstanbul’da tütün kaçakçılarına geniş çaplı operasyon | Video

İstanbul’da tütün kaçakçılarına geniş çaplı operasyon | Video

09.05.2023 | 10:01

İstanbul’da tütün kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lirayı bulan 1 ton 61 bin 375 gram sigara tütünü, bin 15 paket gümrük kaçağı sigara, 116 bin 200 dal dolu makaron ve 513 bin 250 gram nargile tütününün de içinde bulunduğu yüklü miktarda tütün mamulleri ele geçirildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünde faaliyet gösteren birimler, "5607 SKM" suçu neticesinde "Sigara-Tütün Kaçakçılığı" ile ilgili geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi.

Tütün kaçakçılığına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde Avcılar ile Fatih ilçelerinde bulunan depolarda kaçak tütün ve elektronik sigara gibi ülkede satışı yasak olan maddelerin saklandığı ve perakende şeklinde market/bakkal gibi işletmelere satıldığı istihbaratına ulaşan polis, "işyeri" görünümlü bu depolarda imal edilen nargile tütünlerinin de kafelere satılıp haksız kazanç elde edildiği bilgisini elde etti.

Belirlenen adreslere 4 Mayıs'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskın yapılan depolarda piyasa değeri yaklaşık 4 milyon TL olan bin 15 paket gümrük kaçağı sigara, 130 bin dal boş makaron, 116 bin 200 dal dolu makaron, 513 bin 250 gram nargile tütünü, 1 ton 561 bin 375 gram sigara tütünü, bin 280 tane elektronik sigara/nargile makinası, bin 252 adet elektronik sigara likidi, 1 milyon 167 bin 340 yaprak sigara kağıdı ve milyonlarca adet sigara filtresi ele geçirildi.

Operasyonlarda 3 kaçakçı yakalanarak gözaltına alındı. Üç zanlı, "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan haklarında yürütülen tahkikat işlemlerinin devamında adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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