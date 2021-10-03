Video Yaşam İstanbul'da üç ilçeye eş zamanlı uyuşturucu baskını | Video
İstanbul'da üç ilçeye eş zamanlı uyuşturucu baskını | Video

İstanbul'da üç ilçeye eş zamanlı uyuşturucu baskını | Video

03.10.2021 | 09:27

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğ ekipleri uzun süredir takip ettileri şüpheli şahısların Beylikdüzü ve Avcılar'daki üç farklı adreste bulunan depo ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Uyuşturucu tacirlerinin adeta seraya dönüştürdükleri depo ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 128 Kg Mariuhana, çok miktarda saksı ile toprak, uyuşturucu madde yetiştirilmesinde kullanılan düzenekler,  uyuşturucu maddenin gelişmesini sağlayan çok miktarda sıvı ile gübre ele geçirildi.

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri uzun süredir takip ettikleri şüpheli şahısların Beylikdüzü ve Avcılar İlçelerinde 3 farklı adreste bulunan depo ile iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Jandarma ekipleri yüksek teknoloji havalandırma ve ışıklandırma sistemi kullanarak uyuşturucu madde yetiştirmek üzere adeta bir seraya dönüştürülen depo ve iş yerlerinde yaptıkları aramalarda; (720) kök (1.50) cm. boylarında mariuhana bitkisi, hasadı ve kurutma işlemi yapılmış satışa hazır halde 128 Kg Mariuhana, çok miktarda saksı ile toprak, uyuşturucu madde yetiştirilmesinde kullanılan düzenekler, uyuşturucu maddenin gelişmesini sağlayan çok miktarda sıvı ile gübre ele geçirildi. Gözaltına alınan Ş.K., F.E. ile yabancı uyruklu A.A., G.J. ve A.A. Jandarma'daki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yaptığı istihbarı çalışmalar neticesinde; Ş.K. ve F.E. isimli şahısların Avcılar ve Beylikdüzü İlçelerinde farklı adreslerde uyuşturucu üretimi yaptığı bilgisini aldı.

KLİMA SERVİSİ GÖRÜNTÜSÜ VERDİLER
İş yerini takibe alan Jandarma ekipleri, klima servisi görüntüsü verilen adreste müşteri hareketliliği olmadığı gibi, giriş çıkış yapanların da aynı kişiler olduğunu belirledi. Paravan olarak kullanılan iş yerine düzenli olarak giriş çıkış yaptığı gözlemlenen bu kişilerin, aynı zamanda farklı malzemeleri 3 adres arasında sürekli taşıdıkları tespit edildi.

DEPO'YU ADETA UYUŞTURUCU SERASINA ÇEVİRMİŞLER
Jandarma ekipleri elde edilen bilgiler ışığından adli makamlardan alınan arama kararına istinaden söz konusu adreslere operasyon için düğmeye bastı. Şüpheli tarafından yüksek teknoloji havalandırma ve ışıklandırma sistemi kullanarak uyuşturucu madde yetiştirmek üzere adeta bir seraya dönüştürülen depo ve işyerlerinde yaptıkları aramalarda; (720) kök (1.50) cm. boylarında mariuhana bitkisi, hasadı yapılmış kurutma işlemi yapılmış satışa hazır halde 128 Kg Mariuhana, çok miktarda saksı ile toprak, uyuşturucu madde yetiştirilmesinde kullanılan düzenekler, uyuşturucu maddenin gelişmesini sağlayan çok miktarda sıvı madde ile gübre ele geçirildi.

Ş.K. ve F.E. ile yabancı uyruklu A.A., G.J. ve A.A. Jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız olarak sürdüğü öğrenildi.

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