Video Yaşam İstanbul'da ucuz araç vaadiyle vatandaşları 60 milyon lira dolandıran çete çökertildi: 10 gözaltı | Video
İstanbul'da ucuz araç vaadiyle vatandaşları 60 milyon lira dolandıran çete çökertildi: 10 gözaltı | Video

İstanbul'da ucuz araç vaadiyle vatandaşları 60 milyon lira dolandıran çete çökertildi: 10 gözaltı | Video

07.02.2025 | 15:37

İstanbul'da yurt dışından ucuza araç getirme vaadiyle vatandaşları dolandıran 10 kişilik çete, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonla çökertildi. Çete üyelerinin, 9 vatandaşı toplamda 60 milyon lira dolandırdığı öğrenildi.

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Edinilen bilgiye göre hakkında arama kararı olan ve 30 adet suç kaydı bulunan çete lideri S.B. yüksek miktarda ticaret yaptığını söyleyerek güven kazanıp, gümrük indirimlerinden yararlanarak ucuza araç satacağı vaadiyle vatandaşları kandırdı. S.B ilk aşamada bir mağdura, bir aracı gerçek fiyatından daha düşüğe satarak güven oluşturdu. Bu kişiyi referans yaparak daha fazla müşteri çekti. Mağdurlar, ucuza araç alacaklarını düşünerek çeteye büyük meblağlar ödedi, ancak araçlarını hiçbir şekilde teslim alamadılar.

DOLANDIRICILIK ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ
Olayla ilgili olarak mağdurların şikayetleri üzerine İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırmalarda dolandırıcılığın örgütlü şekilde gerçekleştirildiği ve şüphelilerin elde ettikleri parayı döviz büroları aracılığıyla yurt dışına aktardıkları ortaya çıktı. 2 yılda en az 9 kişinin dolandırıldığı belirleyen polis ekipleri, operasyon için düğmeye bastı. 2 aylık teknik takip ve fiziki operasyonun ardından, 4 Şubat'ta Üsküdar'da gerçekleştirilen eş zamanlı baskında 10 çete üyesi yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise yaklaşık 6 milyon TL değerinde Türk Lirası, döviz ve altın, 2 adet av tüfeği; şüphelilerin dolandırıcılık paralarını teslim ettikleri döviz bürosundan ise yaklaşık 20 milyon TL değerinde Türk Lirası, döviz ve altın ele geçirildi. Şüphelilerden bazıları suçlamaları reddederek, "Bizi kullandılar, dolandırıcılıktan haberimiz yoktu" savunmasını yaptığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
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