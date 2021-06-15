İstanbul'da Ukraynalı model Azelika'nın ölmeden önceki son anları kamerada
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Ukraynalı fotomodel Anzelika Srabiants'ın birlikte yaşadıkları rezidansın balkonundan düşüp ölmesine ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Srabiants'ın balkon tırabzanına asılı olduğu, görüntüleri çeken kişinin "Come,come" (Gel) dediği ve Ukraynalı modelin de "Please" (Lütfen) diyerek ağladığı duyuluyor.