Video Yaşam İstanbul'da Ukraynalı model Azelika'nın ölmeden önceki son anları kamerada

İstanbul'da Ukraynalı model Azelika'nın ölmeden önceki son anları kamerada

İstanbul'da Ukraynalı model Azelika'nın ölmeden önceki son anları kamerada
15.06.2021 | 10:01

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Ukraynalı fotomodel Anzelika Srabiants'ın birlikte yaşadıkları rezidansın balkonundan düşüp ölmesine ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Srabiants'ın balkon tırabzanına asılı olduğu, görüntüleri çeken kişinin "Come,come" (Gel) dediği ve Ukraynalı modelin de "Please" (Lütfen) diyerek ağladığı duyuluyor.

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