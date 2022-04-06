İstanbul’da umuda yolculuk başlamadan bitti: 37 göçmen evde bavullarıyla yakalandı | Video
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Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği polisleri, ihbar üzerine bir eve yaptıkları baskında yurtdışına kaçmak üzere olan Nepal uyruklu 37 düzensiz göçmeni bavullarıyla birlikte yakaladı. Baskın anları kameralara yansırken gözaltına alınan göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.
UMUDA YOLCULUK BAŞLAMADAN BİTTİ
Baskında içeriye giren polis ekipleri, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Evin çeşitli odalarında Nepal uyruklu toplam 37 düzensiz göçmen yakalayan Beyoğlu polisi, şahısların bavullarını da hazırladıklarını ve gece saatlerinde yola yurtdışına çıkmak için harekete geçeceklerini tespit etti. Baskın sonrası gözaltına alınan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü. Daha sonra emniyete götürülen göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.