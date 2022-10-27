İstanbul’da uyuşturucu operasyonları: 1 ayda 400 kilo uyuşturucu ele geçti | Video

İstanbul’da uyuşturucu kaçakçılarına yönelik son bir ayda düzenlenen operasyonlarda, Hint keneviri, kokain, bonzai ve metamfetamin ile esrardan oluşan 414 kilo 989 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Sekiz arı ilde gerçekleşen operasyon çerçevesinde 25 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde 22 Eylül ile 24 Ekim tarihlerini kapsayan geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi.Suç organizasyonlarının deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanarak suçların önlenmesine yönelik Bayrampaşa, Küçükçekmece, Esenyurt, Büyükçekmece, Başakşehir, Arnavutköy, Ümraniye ve Ataşehir ilçesinde bulunan 5 adres ve 6 araca yönelik gerçekleştirilen 12 operasyonda toplam 25 uyuşturucu taciri gözaltına alındı. Bu adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 201 kilo 13 gram Hint keneviri, 29 kilo 644 gram kokain, 22 kilo 800 gram kristal, 42 kilo 150 gram sıvı halde olmak üzere toplam 64 kilo 95 gram metamfetamin, 85 kilo 800 gram esrar, 27 kilogram bonzai, 2 kilo 50 gram bonzai yapımında kullanılan hammadde, 1 kilo 350 gram baz morfin, 3 kilo 182 gram amonyak olmak üzere toplamda 414 kilo 989 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu çoğaltımında kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi.Uyuşturucu maddelerin bir kısmı, su gideri için döşenen boruya gizlenmiş bulunurken, bazı maddelerin ise plastik varillere ve poşetlere saklandığı ortaya çıktı.Operasyonlarda yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanarak salıverildi. Geri kalan 21 şüphelinin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği aktarıldı.