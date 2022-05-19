İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 15 zehir taciri yakalandı | Video

İstanbul Narkotik Masası Polisleri; 15 uyuşturucu satıcısını yakaladı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Sancaktepe ve Sultanbeyli İlçeleri'nde "Torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 15 uyuşturucu satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.