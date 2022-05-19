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OTOMATİK OYNAT
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Tunceli'de otomobil park halindeki araçları böyle biçti | Video 19.05.2022 | 12:15
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İnternetten telefon siparişi verdi, telefon yerine kitap geldi | Video 19.05.2022 | 11:34
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Çıkan yangında metruk ev küle döndü | Video 19.05.2022 | 11:54
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Küçükçekmece’de fırtına ağacı devirdi | Video 19.05.2022 | 11:30
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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 15 zehir taciri yakalandı | Video 19.05.2022 | 11:36
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Kaldırımda yürürken başına inşaattan cisim düştü! O anlar kamerada | Video 19.05.2022 | 11:25
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TIR'ın dorsesindeki plastik atıklar alev alev böyle yandı | Video 19.05.2022 | 08:17
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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 22 tutuklama | Video 19.05.2022 | 10:17
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Sahibinin gözü önünde aracı alev alev yandı | Video 19.05.2022 | 10:24
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Polis, narkotik operasyonunda ağız içinde bile uyuşturucu aradı | Video 19.05.2022 | 10:09
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İzmir’de doktora dehşeti yaşattılar! 5 kişi birden böyle saldırdı | Video 19.05.2022 | 10:09
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Alanya’da refüje çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti | Video 19.05.2022 | 10:13
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İstanbul' da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu | Video 19.05.2022 | 08:17
İstanbul Narkotik Masası Polisleri; 15 uyuşturucu satıcısını yakaladı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.