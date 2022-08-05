İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 16 firari yakalandı

İstanbul’da “Uyuşturucu” suçundan bir yıldan 10 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 16 firari yakalandı ve tutuklandı.

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; "Uyuşturucu" suçundan tutuksuz olarak yargılanırken hapis cezaları kesinleşen ve teslim olmayan firarilere yönelik operasyon düzenledi. Bir yıldan 10 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 16 firari yakalanarak gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.