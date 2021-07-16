Video Yaşam İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 200 kiloya yakın madde ele geçirildi | Video

İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 200 kiloya yakın madde ele geçirildi | Video

İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 200 kiloya yakın madde ele geçirildi | Video
16.07.2021 | 10:50

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İstanbul’da uyuşturucu kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda çeşitli türde 191 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Baskınlarda 2’si yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kaçakçılarına yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen soruşturma kapsamında üç gün önce Esenyurt'ta metamfetamin türü uyuşturucunun çoğaltım merkezini tespit eden Narkotik Polisi, bu adresi yakın takibe alarak 35 gün boyunca izlemeye aldı. Esenyurt'ta uyuşturucu maddenin çoğaltıldığı imalathaneye girip çıkan İran uyruklu uyuşturucu tacirlerinin malı Kurban Bayramı öncesi piyasaya sürmeye hazırlandığını tespit etti. Polis, Silivri'de de lüks bir jiple uyuşturucu sevkiyatı yapıldığını belirledi.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından önceki gün Esenyurt'taki depo ile Silivri'de bir araca eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda E.A., B.Y., M.İ., M.M.Ü. ve I.Z. isimli 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde ve lüks araçta yapılan aramalarda 65 kilogram kristalize Metamfetamin, 66 kilogram sıvı Metamfetamin, 21 kilo 100 gram eroin ve 39 kilo 380 gram esrar olmak üzere toplam 191 kilo 480 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Yakalanan ikisi yabancı uyruklu 5 şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Zanlılar, emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından önceki gün "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti" suçundan adli makamlara sevk edildi. Zanlıların tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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