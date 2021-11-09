Video Yaşam İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı

09.11.2021 | 09:24

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı. 25 adrese düzenlenen şafak operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda uyuşturucu sattıkları belirlenen ve torbacı olarak adlandırılan şüphelilere yönelik il genelinde operasyon düzenledi. Önceden belirlenen 25 adrese şafak vakti düzenlenen operasyonda, 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon anları ise saniye saniye kameraya yansıdı.


BAYRAMPAŞA'DA 2 GÖZALTI
Operasyonda baskın yapılan adreslerden biri de Bayrampaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın birinci katındaki daire oldu. Özel harekat ekiplerinin desteğiyle eve giren polis, narkotik arama köpeği Wisha ile içeride arama yaptı. Baskın sonrası bir şüpheli gözaltına alındı.
Ayrıca, Bayrampaşa'da Altıntepsi Mahallesi Mavibulut Sokak'ta bulunan 4 katli binanın 3'ncü katına yapılan baskında 1 şüpheli daha gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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