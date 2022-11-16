Video Yaşam İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 5 zehir taciri suçüstü yakalandı | Video
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 5 zehir taciri suçüstü yakalandı | Video

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 5 zehir taciri suçüstü yakalandı | Video

16.11.2022 | 14:02

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 5 zehir taciri suçüstü yakalandı | Video 01:36
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 5 zehir taciri suçüstü yakalandı | Video 16.11.2022 | 14:02
Fatih’te Cibuti ve Senegalli’nin parasını çalan Etiyopyalı yakalandı | Video 01:30
Fatih'te Cibuti ve Senegalli'nin parasını çalan Etiyopyalı yakalandı | Video 16.11.2022 | 12:09
Terörist kadının İstiklal Caddesi’nde turistin kamerasına yansıdığı ortaya çıktı | Video 01:03
Terörist kadının İstiklal Caddesi'nde turistin kamerasına yansıdığı ortaya çıktı | Video 16.11.2022 | 13:42
İstiklal Caddesi’ne anma ziyareti... Bombalı saldırının yaşandığı bölgeye ziyaretler sürüyor | Video 03:26
İstiklal Caddesi’ne anma ziyareti... Bombalı saldırının yaşandığı bölgeye ziyaretler sürüyor | Video 16.11.2022 | 12:16
Kupası açılarak oyun parkına dalan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti | Video 02:33
Kupası açılarak oyun parkına dalan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti | Video 16.11.2022 | 11:26
Müge Anlı’da ilginç olay! Çok dersim var, biteremem, evleneceğim deyip evden kaçtı... Şahinde ve Burhan aşkına ağabey engeli! 04:24
Müge Anlı’da ilginç olay! "Çok dersim var, biteremem, evleneceğim" deyip evden kaçtı... Şahinde ve Burhan aşkına ağabey engeli! 16.11.2022 | 11:32
Fuhuş pazarlığında iğrenç konuşma: Seni karpuz tarlasında bekliyorum! | Video 01:15
Fuhuş pazarlığında iğrenç konuşma: "Seni karpuz tarlasında bekliyorum!" | Video 16.11.2022 | 09:56
Ambulansa yol vermeyen sürücü gözaltına alındı | Video 00:19
Ambulansa yol vermeyen sürücü gözaltına alındı | Video 16.11.2022 | 10:33
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 16 Kasım 2022 Çarşamba atv izle! | Video 10:35
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 16 Kasım 2022 Çarşamba atv izle! | Video 16.11.2022 | 10:43
İstanbul Havalimanı’nda bebek kıyafetlerine emdirilmiş 14 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirildi | Video 00:47
İstanbul Havalimanı'nda bebek kıyafetlerine emdirilmiş 14 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirildi | Video 16.11.2022 | 10:00
Asker konvoyunda maganda dehşeti: Havaya defalarca ateş açtı | Video 00:18
Asker konvoyunda maganda dehşeti: Havaya defalarca ateş açtı | Video 16.11.2022 | 09:54
İzmir’de 6 milyon TL’lik vurgun yapan tefecilere operasyon: 28 gözaltı | Video 00:43
İzmir’de 6 milyon TL’lik vurgun yapan tefecilere operasyon: 28 gözaltı | Video 16.11.2022 | 09:41
Sigara içerken uyuyakalınca kendisi de yandı | Video 01:34
Sigara içerken uyuyakalınca kendisi de yandı | Video 16.11.2022 | 09:08
Fatih’te 5 araç alev alev yandı! O anlar kamerada | Video 02:56
Fatih’te 5 araç alev alev yandı! O anlar kamerada | Video 16.11.2022 | 09:08
Ataşehir’de inşaat şantiyesinde korkutan yangın: 1 ölü | Video 03:12
Ataşehir'de inşaat şantiyesinde korkutan yangın: 1 ölü | Video 16.11.2022 | 09:07
Son Dakika: Terörist Ahlam Albashir’in yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:20
Son Dakika: Terörist Ahlam Albashir'in yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 16.11.2022 | 08:59
Esenyurt’ta lokantanın bacasında çıkan yangın paniğe yol açtı | Video 01:50
Esenyurt'ta lokantanın bacasında çıkan yangın paniğe yol açtı | Video 15.11.2022 | 23:24
Yavru filin muhabiri güldürdüğü video internette viral oldu | Video 00:40
Yavru filin muhabiri güldürdüğü video internette viral oldu | Video 15.11.2022 | 17:50
Bakan Kurum duyurdu: “Türkiye Ulusal Katkı Beyanını iki katına çıkardı” | Video 00:41
Bakan Kurum duyurdu: “Türkiye Ulusal Katkı Beyanını iki katına çıkardı” | Video 15.11.2022 | 17:30
Bakırköy’de ’Narko Dar Alan’ uygulaması | Video 00:47
Bakırköy'de 'Narko Dar Alan' uygulaması | Video 08.11.2022 | 14:29

İstanbul’da beş uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Satışa hazır halde paketlenmiş 11 kilo 893 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Polisi; Tuzla, Pendik ve Sancaktepe İlçeleri'nde toplamda 36 suç kayıtları bulunan M.L.Ö., F.G., R.D., E.Ş. ve R.Z. isimli beş uyuşturucu madde satıcısını suçüstü yakaladı.

Beş uyuşturucu madde satıcısının "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alındığı beş farklı adrese düzenlenen operasyonlarda yedi kilo 53 gram Skunk maddesi, dört kilo 840 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, 11 kilo 110 gram uyuşturucu madde imalatında kullanılan kimyasal madde, paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan beş hassas terazi, dört vakumlama makinesi ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Uyuşturucu maddelerin tek tek paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş halde ele geçirildiği belirtildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA