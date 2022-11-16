İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 5 zehir taciri suçüstü yakalandı | Video

İstanbul’da beş uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Satışa hazır halde paketlenmiş 11 kilo 893 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Polisi; Tuzla, Pendik ve Sancaktepe İlçeleri'nde toplamda 36 suç kayıtları bulunan M.L.Ö., F.G., R.D., E.Ş. ve R.Z. isimli beş uyuşturucu madde satıcısını suçüstü yakaladı.

Beş uyuşturucu madde satıcısının "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alındığı beş farklı adrese düzenlenen operasyonlarda yedi kilo 53 gram Skunk maddesi, dört kilo 840 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, 11 kilo 110 gram uyuşturucu madde imalatında kullanılan kimyasal madde, paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan beş hassas terazi, dört vakumlama makinesi ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Uyuşturucu maddelerin tek tek paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş halde ele geçirildiği belirtildi.