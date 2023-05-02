Video Yaşam İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 75 gözaltı | Video
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 75 gözaltı | Video

İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 75 gözaltı | Video

02.05.2023 | 15:51

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 75 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Baskınlarda 59 kilo 601 gram uyuşturucu madde ile 62 bin 716 adet hap ele geçirildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçu ile ilgili kent genelinde bir dizi çalışma gerçekleştirildi. Suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde 24 ila 30 Nisan tarihleri arasını kapsayan 6 günlük zaman diliminde kent genelinde bir çok farklı adrese uyuşturucu madde operasyonu gerçekleştirildi. Eş zamanlı yapılan operasyonlar sonucu toplam 75 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 59 kilo 601 gram uyuşturucu madde, 62 bin 716 hap, 2 kilo 28 gram kimyasal madde, 99 bin 917 lira para ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerin 75'i emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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