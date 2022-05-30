İstanbul'da uyuşturucu operasyonu anı kamerada | Video

İstanbul’daki uyuşturucu operasyonlarında 120 kilogram “Marihuana” ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerin bir bölümü araçların altına saklanmış halde ve bavullarda bulundu. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Bahçelievler, Büyükçekmece, Fatih, Güngören ve Kadıköy İlçeleri'nde uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit etti ve peş peşe beş ayrı operasyon düzenledi. 3'ü yabancı uyruklu toplam 14 uyuşturucu satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda 120 kilogram "Marihuana" adlı uyuşturucu ele geçirildi. Paketlenerek satışa hazır hale getirilen uyuşturucu maddelerin bir bölümü araçların altına saklanmış halde ve bavullarda bulundu. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı. "Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde İmalatı Ve Ticareti Yapmak" suçundan ötürü adliyeye sevk edilen 14 uyuşturucu satıcısı tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.