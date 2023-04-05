Video Yaşam İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: Gözaltı sayısı 26’ya yükseldi | Video
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: Gözaltı sayısı 26’ya yükseldi | Video

İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: Gözaltı sayısı 26’ya yükseldi | Video

05.04.2023 | 09:57

İstanbul’da Beyoğlu ve çevre ilçelerde dün yapılan operasyonlarda gözaltına alınan uyuşturucu madde satıcılarının sayısı 26’ya yükseldi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen "Kökünü Kurutma Operasyonu" kapsamında, "torbacı" olarak tabir edilen 27 uyuşturucu tacirine yönelik dün Beyoğlu merkezli Avcılar, Bayrampaşa, Bahçelievler, Beylikdüzü, Beykoz, Esenler, Kağıthane, Gaziosmanpaşa, Güngören, Pendik ve Sarıyer ilçelerinde bir dizi operasyon düzenlenmiş, 17 kişi de gözaltına alınmıştı. Teknik ve fiziki takibin devamında özel harekat timlerince yapılan operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 26'ya yükseldi. Bu kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 30 kilo 108 gram metamfetamin, 11 kilo 243 gram sentetik kannabinoid, 1 kilo 780 gram fubinica, uyuşturucu yapımında kullanılan 200 gram kimyasal madde, 10 gram esrar ve 14 kilo 700 gram likit kimyasal maddeden oluşan toplam 43 kilo uyuşturucu, 7 tabanca, biri pompalı, ikisi AK-47 tipi kalaşnikof olmak üzere 3 tüfek, bu silahlara ait çeşitli çapta 115 mermi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 62 bin 330 lira para ele geçirildiği belirtildi.

Firari durumda olan bir kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenilirken, gözaltında bulunan 26 şüphelinin ifadelerinin alınmaya devam edildiği öğrenildi.

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