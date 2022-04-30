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OTOMATİK OYNAT
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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! İki zehir tacirine suçüstü | Video 30.04.2022 | 09:33
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Kuzey Marmara Otoyolu’nda yem yüklü tır devrildi: 1 ölü, 1 yaralı | Video 30.04.2022 | 09:19
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Hülya Avşar yeni şarkısı “Sen Aşk Mısın” hakkında ilk defa konuştu | Video 29.04.2022 | 23:13
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Dolu yağışı karayolunu beyaza bürüdü, sürücüler zor anlar yaşadı | Video 29.04.2022 | 17:51
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Dolu yağışı karayolunu beyaza bürüdü, sürücüler zor anlar yaşadı | Video 29.04.2022 | 16:55
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Patlama anından dehşete düşüren yeni görüntü! Çığlıklar kaçışmalar | Video 29.04.2022 | 15:46
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Yaya geçidinde otomobil çarpmıştı. 16 yaşındaki Sahra'dan acı haber | Video 29.04.2022 | 15:29
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Yolun ortasında aracını durdurdu, yere düşen Türk bayrağını aldı | Video 29.04.2022 | 15:29
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Bağcılar'da çatı katında korkutan yangın | Video 29.04.2022 | 15:05
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Ardahan'da DEAŞ operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı | Video 29.04.2022 | 14:42
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110 bin trafik ekibi sahada! SABAH, helikopterli denetime katıldı | Video 29.04.2022 | 14:19
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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu kamerada | Video 29.04.2022 | 14:14
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Bataryası şişen telefon patladı! O anlar kamerada | Video 29.04.2022 | 13:12
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Tuzla’da fabrikada şiddetli patlama! Fabrika alevlere teslim oldu | Video 29.04.2022 | 14:03
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Bataryası şişen telefon böyle patladı | Video 29.04.2022 | 13:21
İstanbul’da iki uyuşturucu satıcısı, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından satışa hazır hale getirdikleri 30 paket Eroin ile suçüstü yakalandı. İki zehir taciri de tutuklandı.