İstanbul'da uyuşturucu operasyonu kamerada | Video

İstanbul Narkotik Masası Polisleri, 32 uyuşturucu satıcısını yakaladı, 29 kişi tutuklandı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Fatih İlçesi'nde "Torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu madde satıcılarına yönelik eş zamanlı Özel Harekat ve helikopter destekli operasyon düzenledi. 32 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 32 kişiden 29'u tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Diğer üç kişi ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.