İstanbul'da uyuşturucu operasyonu kamerada | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Tuzla’da fabrikada şiddetli patlama! Fabrika alevlere teslim oldu | Video 29.04.2022 | 14:03
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Bataryası şişen telefon böyle patladı | Video 29.04.2022 | 13:21
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Market arabasında duran çantayı böyle çaldı | Video 29.04.2022 | 13:01
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PKK üyesi İBB çalışanı adliyeye sevk edildi | Video 29.04.2022 | 12:24
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Mersin'de terör operasyonu: 10 gözaltı! | Video 29.04.2022 | 11:29
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Ataşehir’de 200 metre yüksekte vinç üzerinde iftar | Video 29.04.2022 | 11:06
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Çalıştığı iş yerini soydu, iş yerinde yakaladılar | Video 29.04.2022 | 10:53
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Yavru köpeklere, yavrularını kaybeden kedi sütanne oldu | Video 29.04.2022 | 10:11
İstanbul Narkotik Masası Polisleri, 32 uyuşturucu satıcısını yakaladı, 29 kişi tutuklandı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.