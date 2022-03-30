İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Küvette 'MET' imal ederken suçüstü yakalandılar | Video

İstanbul Narkotik Masası Polisleri; dört büyük operasyonla uyuşturucu madde satıcılarına darbe vurdu. Uyuşturucu imalathaneleri tek tek basıldı. Küvetlerde imal edilen ve kısaca “MET” olarak adlandırılan “Metamfetamin” adlı uyuşturucu maddeler suçüstü ele geçirildi. Toplamda 104 kilo 540 gram uyuşturucu madde bulundu. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; uyuşturucu madde satıcılarına dört günde dört büyük operasyon yaptı. Büyükçekmece, Fatih, Esenyurt ve Zeytinburnu İlçeleri'nde düzenlenen Özel Harekat ve helikopter destekli operasyonlarda 5'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 10 zehir taciri yakalanarak gözaltına alındı. Uyuşturucu imalathanelerine de baskın düzenlendi. Operasyon anları ve adreslerdeki banyolarda bulunan ve küvetlerde imal edilen uyuşturucu maddeler polis kameralarına yansıdı.

8 ZEHİR TACİRİ TUTUKLANDI

Adreslerde yapılan aramalarda; 51 kilo 50 gram kısaca "MET" olarak adlandırılan Metamfetamin isimli uyuşturucu madde, 29 kilo 600 gram Esrar maddesi, 22 kilo 590 gram Kokain maddesi ve bir kilo 300 gram Afyon Sakızı ele geçirildi. Operasyonlarda ele geçirilen beş farklı türdeki uyuşturucu maddelerin toplam miktarının 104 kilo 540 gram olduğu vurgulandı. Aramalarda ayrıca 43 kilo 200 gram sıvı kimyasal madde, dört hassas terazi, sıvı vakumlama makinesi, iki rahatsız tabanca, bir av tüfeği, 250 mermi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 13 bin 500 lira nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan zehir tacirlerinden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer iki şüpheli ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.