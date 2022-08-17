İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Operasyon anları kamerada | Video

İstanbul’da uyuşturucu madde satışı yapılan bir araçta 23.52 gram Eroin maddesi ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

İstanbul Polisi; Silivri İlçesi Selim Paşa Mahallesi E-5 Kuzey Yol Tekirdağ İstikameti'nde uyuşturucu madde satışı yapılan bir aracı durdurdu. K.A., K.E. ve K.Ö. isimli üç kişi "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Araçta şeffaf poşetler içerisinde 23.52 gram Eroin maddesi ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.