Video Yaşam İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Tam 1 ton 317 kilogram Metamfetamin... | Video
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Tam 1 ton 317 kilogram Metamfetamin... | Video

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Tam 1 ton 317 kilogram Metamfetamin... | Video

25.05.2022 | 12:03

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İstanbul Narkotik Masası Polisleri; bir ton 317 kilogram “Metamfetamin” isimli uyuşturucu ele geçirdi. Rekor uyuşturucu İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nde sergilendi.

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İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; uyuşturucu satıcılarına ve çetelerine yönelik operasyonlarını sürdürdü. Ülkemizde 2016 ile 2021 yılları arasında uyuşturucu kaynaklı ölümleri altı kat artıran ve halk arasında "MET, Metin Amca, Ateş, Cam, Kristal" isimleriyle bilinen "Metamfetamin" adlı uyuşturucu madde ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla 81 ile genelge gönderilmesinin ardından uyuşturucu satıcıları ve çeteleri adeta abluka altına alındı.

6 İLÇEDE OPERASYON...

İstanbul Narkotik Masası Polisleri tarafından özellikle son bir haftada düzenlenen seri operasyonlarla zehir tacirlerine darbe üstüne darbe vuruldu. Peş peşe düzenlenen o operasyonların sonuncusunda tek seferde en yüksek "Metamfetamin" yakalaması yapıldı. Bahçelievler, Bayrampaşa, Esenyurt, Büyükçekmece, Beykoz ve Güngören İlçeleri'nde düzenlenen operasyonlarda beş uyuşturucu satıcısı "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda; bir ton 317 kilogram Metamfetamin, 123 kilo 900 gram uyuşturucu madde yapımında kullanılan kimyasal sıvı madde, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin 398 dolar, iki bin 350 euro ve 517 bin 430 lira nakit para ele geçirildi. Ele geçiren rekor uyuşturucu İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilenirken, operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

"BARONUN YAKALANDIĞINI BAKAN DUYURDU"

İçişleri Bakanı Soylu, narkotik polisinin son yaptığı operasyonu da sosyal medya hesabından paylaşarak İranlı uyuşturucu baronu R.K.'nin yakalandığını duyurdu. Soylu paylaşımında, "İran uyruklu baron R.K. ve çetesi çökertildi. Tebrikler Türk polisi" ifadelerine yer verdi.

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