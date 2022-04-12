Video Yaşam İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! | Video
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! | Video

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! | Video

12.04.2022 | 11:31

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İstanbul’da 7 uyuşturucu madde satıcısı; tek tek paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerle suçüstü yakalandı.

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İstanbul Polisi, Bağcılar ve Güngören İlçeleri'nde "Torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu madde satıcılarına operasyon düzenledi. 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Uyuşturucu madde satıcılarının üzerlerinde, araçlarında ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda; paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş dört kilo 159 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, 499 gram Metamfetamin maddesi, 664 gram Marihuana, 201.71 gram Esrar maddesi, 570 adet uyuşturucu hap, dört hassas terazi, bir ruhsatsız tabanca, uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan beş cep telefonu ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 14 bin 215 lira nakit para ele geçirildi.

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